Самозанятые Самарской области пользуются мерами господдержки

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Например, получить всю необходимую информацию о регистрации в системе «Мой налог», возможностях и ограничениях нового налогового режима самозанятые могут в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области — в нашем регионе ИКАСО выполняет функции центра по консультированию и поддержке самозанятых.Узнать все о регистрации в качестве самозанятого можно на сайте налоговой службы, а также на сайте Mybiz63.ru, где создан тематический раздел. Задать свои вопросы можно специалисту «горячей линии» по номеру 8-800-300-63-63, а жители Самары, Тольятти, Сызрани и Отрадного могут обратиться в центры «Мой бизнес», где им предоставят всю необходимую информацию о работе в этом налоговом режиме.Повысить уровень своих компетенций, разобраться с проблемными вопросами и познакомиться с решениями более опытных коллег из бизнес-сообщества самозанятые могут на обучающих курсах – например, весь август в регионе проходит онлайн-курс «Шаг к бизнесу». Образовательная программа включает 5 тем-помощников: от поиска своей ниши до упаковки проекта. Для участников предусмотрена серия лекционных вебинаров с федеральными и региональными спикерами.«На курсе самозанятые учатся маркетингу и продвижению своего продукта, получают знания по основам бухгалтерии. С ними работают опытные предприниматели, которые уже прошли этот путь и им есть, чем поделиться», — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.Самозанятым становится доступна и финансовая поддержка – в рамках антикризисных мер на федеральном уровне было принято решение о предоставлении самозанятым гражданам так называемого «налогового капитала» в размере МРОТ (12 130 рублей). Его можно использовать на оплату налога в 2020 году.«Еще одной составляющей финансовой поддержки самозанятых стало решение правительства РФ о том, что в 2020 году они должны получить возможность наравне с предпринимателями пользоваться льготной кредитной поддержкой под 8,5%. В нашем регионе несколько банков уже начали работать по этой программе», — добавила Лариса Названова.Финансовая поддержка самозанятых будет осуществляться и на региональном уровне – сейчас ведется разработка специального льготного продукта в Гарантийном фонде Самарской области. Планируется, что до конца года он будет запущен, и ГФСО приступит к выдаче займов по низкой ставке.В Самарской области ведется постоянная работа по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Стратегия лидерства региона, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, – в поддержке предпринимательства, увеличении числа субъектов малого и среднего бизнеса, работающих официально и «прозрачно». «Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя», — подчеркнул в Послании Глава региона.Перемены заметны каждому — с начала года в Самарской области зарегистрировано уже более 22 тысяч самозанятых граждан.Одной из них стала самарчанка Алла Ковалик. Девушка, будучи мамой в декретном отпуске, создала домашнюю мастерскую «Морковки из духовки» по изготовлению игрушек из полимерной глины. «Сначала я делала игровые наборы для своих детей, позже такие игрушки начали просить друзья и родственники, а затем сработало «сарафанное радио» и я решила создать свой профиль в социальной сети, чтобы работать уже на заказ», — рассказала она.По словам Аллы Ковалик, решение стать самозанятой было принято сразу, как только она узнала о существовании нового налогового режима. «Я вложила в свое дело очень много времени, сил и средств, поэтому хочу работать официально, не опасаясь проверок и штрафов, — отметила самозанятая. — Очень радует возможность бесплатного обучения – сейчас я участвую в курсе «Шаг к бизнесу», где уже почерпнула много полезной информации о работе с конкурентами, продвижению своей продукции. Еще одним бонусом статуса самозанятого – скидки, которые предоставляют многие частные компании. Например, курьерскую доставку даже мои клиенты в других городах могут оформить почти в половину стоимости от обычного тарифа», — рассказала Алла Ковалик.Напомним, что налоговый режим для самозанятых стал действовать в регионе с 1 января 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Самозанятым может стать любой человек, имеющий доход от предпринимательской деятельности, но не зарегистрированный как субъект малого и среднего бизнеса. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 14-летнего возраста. Право на это имеют и граждане стран ЕАЭС, работающие в Самарской области.Для того, чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, достаточно просто скачать приложение «Мой налог», сделать фото и скан паспорта в самом приложении — вся процедура занимает не больше пяти минут. При расчете с физическим лицами самозанятый будет платить с доходов налог по льготной ставке 4%, при работе с юридическими лицами — 6%. По итогам месяца автоматически формируется отчет, затем в течение двух недель нужно оплатить общую сумму налога. Для оперативной оплаты можно привязать к мобильному приложению банковскую карту.Для зарегистрированных пользователей приложения «Мой налог» также предусмотрен счет в размере 10 тыс. рублей, который предоставляется однократно. Это своего рода налоговый вычет, и в случае с самозанятыми он будет частично списываться при оплате суммарного НПД по итогам месяца, пока не будет израсходован полностью.Налоговый режим предполагает и некоторые ограничения. К примеру, у самозанятого не может быть наемных работников. Кроме того, новым налоговым режимом не могут воспользоваться предприниматели, занимающиеся перепродажей товаров, а также предоставлением услуг по лицензированию и сертификации, передает пресс-служба облправительства.