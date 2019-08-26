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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома

26 августа 2019 23:25
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Жильцы расположенных рядом домов говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и
Проект строительства многоэтажного дома на Московском шоссе, 270 не прошел публичных слушаний. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии Самары, передает Волга Ньюс.

ООО "Ремстрой" планировало построить на участке площадью 11136 кв. м двухсекционный многоквартирный дом перепадной этажности - от трех до 27 этажей.

Однако 246 человек высказались против застройки и лишь 94 поддержали проект.

Жильцы расположенных рядом домов заявляют, что строительство новых высотных домов в районе Ипподрома "вызовет глобальную социальную напряженность среди жителей близко расположенных домов, ухудшит качество их жизни, перегрузит существующие дороги и создаст транспортный коллапс в часы пик".

Они говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и "скорой помощи" и т.д. 
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