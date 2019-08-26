Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома

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ООО "Ремстрой" планировало построить на участке площадью 11136 кв. м двухсекционный многоквартирный дом перепадной этажности - от трех до 27 этажей.Однако 246 человек высказались против застройки и лишь 94 поддержали проект.Жильцы расположенных рядом домов заявляют, что строительство новых высотных домов в районе Ипподрома "вызовет глобальную социальную напряженность среди жителей близко расположенных домов, ухудшит качество их жизни, перегрузит существующие дороги и создаст транспортный коллапс в часы пик".Они говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и "скорой помощи" и т.д.