Самарцы смогут увидеть звездный дождь

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По возможности, наблюдать лучше лежа, ногами расположиться к северо-востоку. Традиционно с 11 по 13 августа земляне могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, который образован роем от кометы Свифта-Туттля.Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", которые часто оставляют след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.