Самарцы рассказали, какие подарки хотят на Новый год

113

Эксперты Авито опросили 10 000 россиян, чтобы узнать, как они подбирают новогодние подарки, сколько готовы потратить на них в этом году, что хотят подарить близким и получить сами. Исследование показало, что 58% россиян любят делать подарки-сюрпризы, не спрашивая человека напрямую.

Большинство участников опроса (59%) в этом году готовы потратить на подарки не более 5 000 рублей. Российские мужчины больше всего желали бы получить в качестве подарка на Новый год гаджеты, инструменты или автомобиль. Большинство опрошенных женщин хотят получить на праздник подарочный сертификат или путешествие. Детям в возрасте до 7 лет предпочитают покупать игрушки и развивающие игры, для детей от 8 лет и старше в качестве подарков готовят гаджеты.

В основном, участники опроса выбирают новогодние подарки самостоятельно - 58% делают сюрпризы. Около 19% респондентов поступают наоборот - напрямую спрашивают, что именно друзья и близкие хотят получить на Новый год, при этом подобным образом мужчины поступают чаще, чем женщины: 21% респондентов-мужчин и 17% участниц опроса. Еще 10% респондентов заявили, что всегда знают, что именно хочет получить к празднику одариваемый, а самыми внимательными оказались 9% опрошенных - они подмечают и записывают желания друзей и близких в течение всего года.

В Самаре 57% респондентов предпочитают делать родным и близким сюрпризы на Новый год. Около 21% опрошенных заранее спрашивают о желаемом подарке, а 7% участников опроса из Самары всегда знают, что хочет получить человек. Еще 13% записывают желания друзей и близких в течение года.

Относительно предполагаемой суммы затрат на подарки, большинство респондентов - 59% - ответили, что в этом году планируют потратить на презенты не более 5 000 рублей. Еще 21% опрошенных хотят купить подарки на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Более 10 000 рублей готовы потратить 12% участников опроса. Абсолютное большинство женщин (28%) в этом году планируют купить подарки на сумму от 1 000 до 3 000 рублей, а большинство мужчин (25%) - от 3 000 до 5 000 рублей. Почти треть участников опроса из Самары (30%) в этом году готовы потратить на подарки от 3 000 до 5 000 рублей.

Предпочтения российских мужчин и женщин в вопросе праздничных презентов кардинально отличаются. Среди подарков, которые хотят получить женщины, самыми популярными являются подарочный сертификат и путешествие - их выбрали 30% и 25% опрошенных женщин соответственно. В топе желаемых подарков также находятся сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для творчества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%).

В свою очередь, мужчины предпочли бы получить на Новый год гаджет, инструменты (по 24% ответов), алкоголь (12%), игровую консоль (11%) или товары для спорта (9%). Интересно, что 19% мужчин также упомянули, что хотят получить в качестве подарка на Новый год автомобиль.

Среди популярных ответов респондентов также были деньги, косметика, парфюм и ювелирные украшения. Среди нестандартных новогодних желаний - дом или квартира. Некоторые участники исследования ответили, что неважно, что им подарят, ведь “главное не подарок, а внимание”.

Женщины в этом году планируют дарить то же, что и хотят получить: сладости (57%), сувениры (40%), подарочные сертификаты (30%), наборы для творчества (25%), одежду и обувь (23%) или настольные игры (14%).

У мужчин список планируемых подарков на Новый год практически совпадает со списком желаний. В этом году 24% опрошенных мужчин хотят подарить близким и друзьям алкоголь, а также гаджеты (23%), инструменты (16%) или товары для спорта (12%). Однако, несмотря на намерение мужчин получить авто в качестве подарка к празднику, дарить кому-то автомобиль захотел только 1% участников опроса.

Респонденты делились и другими идеями для подарка, которые они хотели бы преподнести на праздник. Среди них товары для красоты и стиля: косметика, парфюм, ювелирные украшения; полезные вещи для дома: постельное белье, полотенца и посуда; а также необычные варианты: лотерейный билет и красная икра. Некоторые респонденты признались, что планируют дарить деньги.

Участники опроса из Самары в этом году хотели бы получить в качестве подарка гаджет (23%), подарочный сертификат (16%), путешествие (16%), часы или сумку (16%), одежду и обувь (14%). В свою очередь дарить самарцы планируют сладости (38%), сувениры (29%), подарочные сертификаты (27%), алкоголь (24%) и часы или сумки (20%).

Участники опроса собираются дарить подарки своим детям, племянникам или детям друзей. Согласно результатам исследования, подарками детям до 17 лет в большей степени занимаются женщины, а мужчины принимают более активное участие в подборе подарков для подростков в возрасте от 17 до 18 лет.

Для детей до 7 лет в качестве новогоднего подарка чаще всего выбирают мягкие игрушки, куклы и машинки; из подарков с пользой - развивающие игры, конструкторы и предметы для рисования. Детям от 8 лет вплоть до совершеннолетнего возраста в этом году многие планируют дарить гаджеты: смартфоны, планшеты и наушники. Также популярными товарами являются настольные игры и спортинвентарь.