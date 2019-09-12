Самарцы против строительства высоток рядом с домом, где было знаменитое «Стояние Зои»

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С заявлением обратилось ООО «Время плюс», которое занимается строительством высотки на этом участке, а сейчас намеревалось сменить зону участка площадью 334,5 кв.м, находящегося в общественно-деловой зоне, на зону для высотного строительства.На публичных слушаниях жители поинтересовались у представителя застройщика, в курсе он того, что в историческом центре Самары планируют ввести мораторий на высотное строительство.- А Вы в курсе, что в настоящее время на этапе подписания и утверждения находятся границы исторического поселения города Самары? И почему Вы сейчас рассматриваете вопрос изменения зоны? — задал вопрос местный житель.В ответ на это представитель застройщик заявил, что данный вопрос не касается квартала, в котором уже существует высотная застройка.Другие участники слушаний напомнили, что в границах земельного участка расположен деревянный дом, где было знаменитое «Стояние Зои».- Меня волнует место паломничества на ул. Чкалова, т.к. это историческое место, не только самарских верующих, но и россиян. Каким образом согласовывался вопрос с епархией. Эта зона спорная. Это место не только место паломничества, но и святое место, для меня это животрепещущий вопрос. Каким образом 25-ти этажный дом встанет на это место, как будет устроен быт людей? — высказался другой местный житель.Представитель застройщика опроверг информацию о том, что дом будет высотой в 25 этажей.Один из представителей граждан также напомнил, что ранее «Время плюс» уже получило отказ на предоставление трех участков под строительство.- Ни на один земельный участок у них нет документации о правообладании, так что какие могут быть вообще разговоры о строительстве. Тем более в нарушение правил, я против,- заявил он.По итогам слушаний поступило 71 мнение в поддержку и 95 отрицательных мнений.Поэтому застройщику было рекомендовано отказать.Самарцы опасаются, что из-за строительства многоэтажки на улице Пушкина снесут знаменитый деревянный дом, где происходило «стояние Зои»Фото: соцсети