Самарцы приглашаются к участию во Всероссийском молодежном фестивале социальной рекламы «ART-START»
22 октября 2019 17:05
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Организаторами мероприятия выступают Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт совместно с Московским финансово-юридическим университетом при поддержке Правительства Москвы и Росмолодежи.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- наружная и печатная реклама;
- видеореклама;
- социальная фотография;
- социальный фоторепортаж;
- социальный видеорепортаж;
- пост в личном блоге;
- социальная pr-акция.
Участие в конкурсе могут принять авторы или авторские коллективы образовательных учреждений, общественных и молодежных организаций. Возраст участников от 14 до 30 лет. Конкурсантам необходимо заполнить заявку на участие на сайте мероприятия и приложить проект социальной направленности на тему: «Альтернативное решение социальных проблем: «Лучшее в тебе». Заявки принимаются до 10 ноября 2019 года.
По итогам конкурса лучшие работы будут представлены в выставочной программе в день церемонии награждения победителей Фестиваля.
Участие в конкурсе бесплатное. Подробнее о нем здесь.
Ознакомиться с положением о проведении фестиваля можно в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.
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