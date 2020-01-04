Самарцы назвали топ-5 общественных пространств, получивших новую жизнь

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Ещё 10 лет назад она была открыта для молодежи, здесь с удовольствием тренировались роллеры и любители bmx. Но затем пришли другие времена - бетонные плиты заложили плиткой и кататься стало невозможно. Несколько лет площадь была исключительно мемориальным комплексом, и ничто не нарушало покой властьимущих. И вот в прошлом году площадь начала опять возвращаться к людям, вновь становиться живой и открытой для горожан. Здесь проводят концерты и выставки, в зелёной зоне у храма появились уличные тренажёры, а этой зимой впервые залили каток с потрясающе красивой елкой.- Прежде мы никогда не катались на коньках на площади Славы. В этом году здесь очень красиво! Причём кататься здесь можно совершенно бесплатно. Ещё один огромный плюс - тёплые раздевалки! Уходить не хочется, - делится Артём К.а. На период мундиаля она превратилась в пешеходную зону. Здесь прошли десятки карнавалов и фестивалей, в которых приняли участие тысячи самарцев и гостей областной столицы. Теперь улицу Куйбышева делают пешеходной на ключевые городские и государственные праздники - и тогда одна из ведущих городских транспортных артерий превращается в реку веселья!- Забыть то, что творилось здесь во время чемпионата, невозможно. Громко, весело, много людей, все улыбаются, смеются! Улица Куйбышева очень сильно изменилась благодаря ЧМ, и она продолжает удивлять! - заявляет Наталья М.. Здесь проходят праздники и соревнования, концерты и перфомансы. К слову, в "Олимпийской деревне" Новый год отметили 20 тысяч человек. И в каникулы для горожан здесь развёрнуты десятки зон для активного отдыха.- Мы даже не думали, где провести новогодние каникулы - выбор сразу пал на олимпийскую деревню! Вообще здесь очень удобно - столько развлечений в одном месте! Здесь можно и спортом заняться, и перекусить, и отдохнуть! Шикарное место для тех, кто не хочет наращивать бока, сидя с салатами в обнимку, - смеётся Николай С.В народе его моментально окрестили "космическим". В 2019 году сквер превратился в одно из самых популярных мест у детей и их родителей. Пройти мимо него невозможно: космические корабли, батуты на уровне земли, водный аттракцион...- У этого сквера есть серьёзный недостаток - отсюда невозможно забрать ребёнка, - шутит Дарья И. - Мы приходим сюда ранним утром и если к обеду удаётся выйти - это большая удача.По мнению горожан, последняя стала очень стильной. Здесь уложили новую плитку, установили дизайнерские скамейки, поставили уличные диваны и урны. На площади появилось нижнее освещение из оцинкованного металла.- После реконструкции здесь всегда много людей. Приходят родители с детьми, пенсионеры, компании - просто чтобы прогуляться. Не помню, чтобы здесь было столько людей, - рассказывает Анна П.В опросе участвовали лишь жители Самары. В ближайшее время будет проведён аналогичный опрос в Тольятти и мы узнаем, какие, по мнению жителей Автограда, места наиболее изменились за последние два года.Фото: "Волжская коммуна"