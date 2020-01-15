Самарцы могут принять участие в конкурсе на выбор талисмана предстоящей переписи населения
15 января 2020 17:20
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Участие в конкурсе могут принять граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Свои работы участники должны разместить на своей странице в Instagram и отметить их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Заявки принимаются до 10 февраля 2020 года (до 12:00 по московскому времени).
Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата и др.
Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года на сайте ВПН-2020, а также на официальных страницах переписи в соцсетях.
Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.
Положение о проведении конкурса в приложении.
Дополнительную информацию можно узнать по электронной почте: talisman@strana2020.ru.
Напомним, предстоящая перепись населения уникальна, так как впервые не будет использоваться бумага, и вся процедура пройдет с использованием IT-технологий. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого достаточно просто учетной записи. Причем гражданин имеет право заполнить анкеты за всех членов семьи и получить на них коды подтверждения об участии в переписи. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.
Первые итоги ВПН-2020 подведут уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов пройдет поэтапно в 2021-2022 годах, передает пресс-служба горадминистрации.
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