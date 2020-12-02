Самарцев просят перестать бить игрушки на елках в парках

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На территориях уже начали устанавливать елочные комплексы.

Так, 7-метровая елка уже появилась в парке 50-летия Октября на Металлурге, ее украсили 75 шарами.

«Игрушки размещаем повыше, чтобы защитить наряд новогоднего дерева от вандалов, - рассказала сотрудник МАУ «Парки Самары» Джульетта Барчинова. - Из года в год шары то снимают и разбрасывают, то разбивают, и приходится собирать осколки. Очень обидно становится. Поэтому просим граждан бережно относиться ко всем элементам благоустройства и не омрачать настроение отдыхающим в парке».

Также елочный каркас сейчас готовят в парке Дружбы. В общей сложности уже к 10 декабря новогодние елочные комплексы появятся в девяти парках города, пишет Самру.ру.