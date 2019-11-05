Я нашел ошибку
Главные новости: 
Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел.
Андрей Келин стал послом России в Великобритании
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла.
Самарская область вошла в ТОП-25 мониторинга качества приема в российские вузы в 2019 году
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Он призвал избегать вульгарного упрощения пунктуации и орфографии.
Путин поручил подготовить единые словари с нормами русского языка
В Самаре уже идут электронные аукционы для определения подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги местного значения.
Определился подрядчик, который в 2020 году отремонтирует самарские дороги «картами»
Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета.
Студенты из 10 вузов области примут участие в фестивале «Самарский студенческий дебют»
В регионе действует 29 различных выплат для семей, имеющих детей.
Более 3500 семей в Самарской области в этом году получили региональный капитал
Экспозиция будет представлена зрителям на протяжении ноября.
Открывается выставка, посвященная творчеству профессора самарского Политеха
сегодня  Вторник, 5 ноября, 18:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне

5 ноября 2019 16:49
76
В рамках зоомарафона ребята помогут приютам в уборке территории и её обустройстве, выгуле собак, а также привезут четвероногим друзьям необходимые медикаменты и еду.
6 ноября 2019 года в 11:30 в Самарском приюте для бродячих животных «Хати» (Олимпийская, 155) состоится первый выезд самарских добровольцев для
помощи бездомным животным в рамках акции Самарского Дома молодежи - зоомарафона «Подари тепло». Всего на протяжении месяца запланировано
посещение 4 приютов города – «Хати», «Твои друзья», «Надежда» и «Участие».

Зоомарафон «Подари тепло» - инициатива молодых ребят, добровольцев Самарского Дома молодежи, которая была с радостью поддержана учреждением. Волонтеры занимаются помощью приютам на протяжении всего года и решили пригласить к участию в акции всех желающих жителей города.

В рамках зоомарафона ребята помогут приютам в уборке территории и её обустройстве, выгуле собак, а также привезут четвероногим друзьям необходимые
медикаменты и еду.

Присоединиться к поездке в приют можно, предварительно сообщив об этом по телефону 8 (937) 666-20-12 (Елена). Также можно принести корм для животных в Самарский Дом молодежи по адресу пр.Ленина, 3 в любой будний день с 9:00 до 18:00.

29 ноября состоится итоговое мероприятие, на котором волонтеры, принявшие участие в акции соберутся в уютном котокафе «Чукотка», где получат благодарственные письма и памятные подарки, передает пресс-служба СДМ. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 ноября 2019  17:23
В регионе действует 29 различных выплат для семей, имеющих детей.
Более 3500 семей в Самарской области в этом году получили региональный капитал
В регионе действует 29 различных выплат для семей, имеющих детей.  Социум
66
5 ноября 2019  17:16
Экспозиция будет представлена зрителям на протяжении ноября.
Открывается выставка, посвященная творчеству профессора самарского Политеха
Экспозиция будет представлена зрителям на протяжении ноября.   Социум
83
5 ноября 2019  16:58
В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе «Русское радио Америка» из США.
Радио «Губерния» стало обладателем сразу 4-х премий «Хрустальный микрофон – 2019»
В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе «Русское радио Америка» из... Социум
71
Весь список

Здравоохранение
5 ноября 2019  15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.
Подмосковные врачи поставили на ноги пациента, который не мог ходить 15 лет
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.  Здравоохранение
104
5 ноября 2019  13:45
В Самаре проходит конгресс по вопросам стоматологической имплантологии
В Самаре проходит конгресс по вопросам стоматологической имплантологии
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
127
4 ноября 2019  12:48
Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления
Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления
.Перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления Здравоохранение
592
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14722
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14598
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14576
Весь список
Туризм
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
491
2 ноября 2019  18:06
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Названы страны, куда полетят россияне вместо Египта этой зимой
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
540
30 октября 2019  19:47
Звездные отели в Витязево
Звездные отели в Витязево
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?».  Туризм
69
Весь список
Образование
5 ноября 2019  18:04
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла.
Самарская область вошла в ТОП-25 мониторинга качества приема в российские вузы в 2019 году
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла.   Образование
20
5 ноября 2019  17:36
Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета.
Студенты из 10 вузов области примут участие в фестивале «Самарский студенческий дебют»
Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета.  Образование
58
5 ноября 2019  13:25
Самарский университет реализует программу повышения квалификации по исследованиям инновационного потенциала области
Самарский университет реализует программу повышения квалификации по исследованиям инновационного потенциала области
Повышение квалификации прошли 27 представителей инновационной экосистемы региона. Образование
154
Весь список

Культура
5 ноября 2019  17:56
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области.  Культура
43
3 ноября 2019  14:42
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.  Культура
478
1 ноября 2019  19:18
«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти.
Спектакль Тольяттинского театра кукол «Повесть временных лет» номинирован на «Золотую маску»
«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти.  Культура
369
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15359
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
45
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
90
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
286
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
505
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
367
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
251
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
330
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
481
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
577
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
308
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1377
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1980
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1356
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1647
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1834
Весь список

Мероприятия
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне
В самарском СК «Локомотив» пройдут всероссийские соревнования по фехтованию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные