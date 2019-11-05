Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне

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6 ноября 2019 года в 11:30 в Самарском приюте для бродячих животных «Хати» (Олимпийская, 155) состоится первый выезд самарских добровольцев дляпомощи бездомным животным в рамках акции Самарского Дома молодежи - зоомарафона «Подари тепло». Всего на протяжении месяца запланированопосещение 4 приютов города – «Хати», «Твои друзья», «Надежда» и «Участие».Зоомарафон «Подари тепло» - инициатива молодых ребят, добровольцев Самарского Дома молодежи, которая была с радостью поддержана учреждением. Волонтеры занимаются помощью приютам на протяжении всего года и решили пригласить к участию в акции всех желающих жителей города.В рамках зоомарафона ребята помогут приютам в уборке территории и её обустройстве, выгуле собак, а также привезут четвероногим друзьям необходимыемедикаменты и еду.Присоединиться к поездке в приют можно, предварительно сообщив об этом по телефону 8 (937) 666-20-12 (Елена). Также можно принести корм для животных в Самарский Дом молодежи по адресу пр.Ленина, 3 в любой будний день с 9:00 до 18:00.29 ноября состоится итоговое мероприятие, на котором волонтеры, принявшие участие в акции соберутся в уютном котокафе «Чукотка», где получат благодарственные письма и памятные подарки, передает пресс-служба СДМ.