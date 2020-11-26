Самарцев приглашают принять участие в оценке состояния конкурентной среды в регионе

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В соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, в рамках деятельности по его внедрению в Самарской области проводится мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках. Одной из его составляющих является проведение опроса мнения представителей бизнеса и потребителей товаров и услуг об уровне конкуренции на региональных и муниципальных рынках.

По итогам данного исследования будут отобраны наиболее проблемные места, и разработан перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции в области.

Для участия в опросе необходимо скачать и заполнить анкеты, после чего направить их на адрес электронной почты: dp_msp@samadm.ru.

Опрос проводится до 11 декабря 2020 года.

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 333-58-47, передает пресс-служба горадминистрации.