Самарцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финграмотности

104

С 7 по 16 декабря 2020 года каждый желающий сможет оценить уровень своих финансовых знаний, ответив на вопросы Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности.

В этом году зачет разделен на две части. Помимо вопросов для граждан о вкладах, кредитах, страховании, появились отдельные задания и для предпринимателей. При этом можно выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, станут обладателями именного сертификата. Кроме того, на основе полученных результатов каждый участник получит индивидуальные рекомендации, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности.

Время на прохождение — 1 час. Пройти тест можно несколько раз — количество попыток не ограничено.

Организаторы зачета — Банк России и Агентство стратегических инициатив. В 2018 и 2019 годах в нем приняли участие более полумиллиона участников, в том числе из-за рубежа.