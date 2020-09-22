Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе США в развитие НАТО.
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
На кадрах видно, что подземные толчки были очень ощутимыми.
Бутылки падали с полок. Камера в магазине сняла землетрясение в Иркутской области
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения.
Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.
Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области.
В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать сочетания двух инфекций. 
 В СО продолжается прививочная кампания от гриппа: клоун Сердечкин напомнил детям и их родителям об опасности вирусных инфекций
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".
Глава "Церкви последнего завета" заявил о непризнании вины
По словам адвоката, недавно с участием Сафронова провели "некоторые следственные действия", однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.
Следователь отказался показать Сафронову материалы, в передаче которых он обвиняется
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
0.23
EUR 89.48
-0.53
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»

22 сентября 2020 20:03
116
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.

Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проводит интеллектуальную онлайн-игру «РИСК: Моя Победа!».

Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название Всероссийской лиги интеллектуальных игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.

Игра проходит в официальной группе «Волонтёры Победы. Самарская область» в социальной сети «ВКонтакте». Принять участие в игре можно до 21 октября 2020 года. Для этого необходимо ознакомиться с правилами прохождения игры по ссылке https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_6010, пройти регистрацию на мероприятие https://волонтёрыпобеды.рф/, написать слово «Начать» в сообщения группы, разместить информацию об участии в социальных сетях с хештегами #ВолонтерыПобеды #Самарскаяобласть #ГотовкПобедам #МояПобеда, #МСО63, #Год2020, #РИСКМояПобеда.

После прохождения игры каждый участник получит электронный сертификат, передает пресс-служба горадминистрации.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
22 сентября 2020  20:03
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.
Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей... Социум
114
22 сентября 2020  18:38
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".
Глава "Церкви последнего завета" заявил о непризнании вины
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Социум
142
22 сентября 2020  16:47
Победители будут определены 9–10 октября 2020 года в Самаре.
В Самаре пройдет финал Всероссийского молодёжного конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг»
Победители будут определены 9–10 октября 2020 года в Самаре. Социум
251
Весь список

Здравоохранение
22 сентября 2020  18:50
Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать сочетания двух инфекций. 
 В СО продолжается прививочная кампания от гриппа: клоун Сердечкин напомнил детям и их родителям об опасности вирусных инфекций
Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать... Здравоохранение
198
22 сентября 2020  16:03
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
С 21 по 27 сентября в России пройдет «Неделя здоровья»
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу... Здравоохранение
207
22 сентября 2020  14:00
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Умерли мужчина и женщина, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Здравоохранение
409
Весь список
Новости медицины
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –... Новости медицины
900
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
6196
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
6600
Весь список
Туризм
22 сентября 2020  14:11
Цифровые технологии для повышения туристической привлекательности Самарской области.
В Самаре состоялась межрегиональная конференция «Туризм и цифровая трансформация» 
Цифровые технологии для повышения туристической привлекательности Самарской области. Туризм
244
15 сентября 2020  11:02
Куба открыла границы для туристов Пока в островное государство прибывают гости из Канады.
Куба открыла границы для туристов
Пока в островное государство прибывают гости из Канады. Туризм
791
14 сентября 2020  09:23
Самарская область - в десятке популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020
Самарская область - в десятке популярных направлений для путешествий на поезде летом 2020
Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они ездили на поезде этим летом.  Туризм
740
Весь список
Образование
22 сентября 2020  13:22
Новые цифровые возможности появились в школах Борского района
Новые цифровые возможности появились в школах Борского района
Сейчас в кабинетах есть все необходимое для работы: ноутбуки, интерактивные комплексы, а также многофункциональные устройства.  Образование
263
22 сентября 2020  12:59
Самарские учителя прокачали цифровые компетенции во время пандемии
Самарские учителя прокачали цифровые компетенции во время пандемии
Год назад Яндекс.Учебник создал программу «Я Учитель» для обучения и профессионального развития школьных преподавателей. Образование
272
22 сентября 2020  10:12
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
291
Весь список

Культура
22 сентября 2020  16:09
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.
Стихии Анны Голубкиной в Музее Модерна
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры... Культура
204
22 сентября 2020  11:05
Финальные аккорды «Тремоло» прозвучали в Тольятти
Финальные аккорды «Тремоло» прозвучали в Тольятти
 XIII Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» с успехом прошёл в Тольятти 27–30 августа, он собрал более двух тысяч зрителей. Культура
274
21 сентября 2020  12:33
В Самаре состоится открытие XVIII Международного конкурса баянистов Виват, Баян!
В Самаре состоится открытие XVIII Международного конкурса баянистов «Виват, Баян!»
Конкурсные прослушивания будут проходить в течение 5 дней. Культура
502
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
6800
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
4784
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
4447
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
2338
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
4175
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
3072
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин... Самарско-Тольяттинская агломерация
3478
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты. Самарско-Тольяттинская агломерация
2132
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
10650
Весь список
Самара - Город - курорт
14 сентября 2020  20:59
Кормушки своими руками из доступный материалов
Зима – сложное время для птиц, для того чтобы пернатые набрались сил и дотянули до весны, им следует помогать. Прошли времена, когда скворечники делали только... Самара - Город - курорт
468
12 сентября 2020  12:32
Простые советы по выбору вина в магазине
Простые советы по выбору вина в магазине
При выборе вина необходимо ориентироваться на три параметра: сорт винограда, регион и рейтинг. Если говорить о количестве сортов винограда, то их существует не... Самара - Город - курорт
449
8 сентября 2020  18:29
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ» отмечает 19-й день рождения
Технический музей ОАО «АвтоВАЗ» отмечает 19-й день рождения
Сегодня его можно назвать одним из крупнейших в России музейно-парковым комплексом. Идейный замысел музея принадлежит бывшему заместителю главного... Самара - Город - курорт
845
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
3352
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
3970
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
3549
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
4553
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
1006
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
3779
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
6800
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
4784
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
4447
Весь список
Современная медицина
27 августа 2020  20:51
Что опаснее: ВИЧ или Гепатит С?
Что опаснее: ВИЧ или Гепатит С?
 По статистике гепатит С опаснее в десять раз, чем ВИЧ. На всей планете им заражены 180 миллионов людей. Характерная коварная особенность Hepatitis C заключается в... Современная медицина
1052
24 августа 2020  14:49
Лечение гепатита С: методы и препараты
 Hepatitis C для большинства, является пожизненным заболеванием. Только у 15-25 % инфицированных вирус выводится из организма самопроизвольно.  Современная медицина
1770
20 августа 2020  20:06
Диета при гепатите: как помочь организму?
Диета при гепатите: как помочь организму?
 Если у вас Hepatitis С и нет особой диеты, то для начала лучше всего начать со здоровой пищи и отказа от вредной. На все, что вы едите и пьете, должна воздействовать... Современная медицина
1679
Весь список
Новости медицины
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –... Новости медицины
900
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
6196
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
6600
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
24465
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
5529
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
5604
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
5551
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
6006
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
9156
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
5366
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
4188
Весь список
Туризм в Самаре
21 сентября 2020  19:49
Зимняя рыбалка в Самарской области: в преддверии сезона о безопасности и комфорте
Зимняя рыбалка в Самарской области: в преддверии сезона о безопасности и комфорте
Любители и профессионалы с нетерпением ждут начала очередного сезона зимней рыбалки. Несмотря на неизбежные сложности, связанные с минусовой температурой,... Туризм в Самаре
129
9 сентября 2020  19:16
Как получить разрешение на въезд в Бельгию
Как получить разрешение на въезд в Бельгию
Путешествуем в Бельгию – как получить разрешение на въезд. Виды визовых пропусков, подготовка туристических бумаг. Туризм в Самаре
716
28 августа 2020  18:02
Покупка недвижимости в Чехии
 Важно не только уметь зарабатывать финансовые средства – их нужно уметь сохранять. И в современном мире эта задача достаточно непростая. Туризм в Самаре
660
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
22879
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
42642
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
51623
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
44082
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
41496
Весь список
В центре внимания
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
22 сентября 2020  12:56 
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
283
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
22 сентября 2020  11:36 
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
На 22 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
371
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
22 сентября 2020  10:55 
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
291
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
287
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
22 сентября 2020  10:07 
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
Первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил,... Социум
287
Весь список
Акценты
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
299
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
286
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2130
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1599
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2889
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1689
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
839
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
1061
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1562
Весь список