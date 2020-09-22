Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»

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Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проводит интеллектуальную онлайн-игру «РИСК: Моя Победа!».

Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название Всероссийской лиги интеллектуальных игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.

Игра проходит в официальной группе «Волонтёры Победы. Самарская область» в социальной сети «ВКонтакте». Принять участие в игре можно до 21 октября 2020 года. Для этого необходимо ознакомиться с правилами прохождения игры по ссылке https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_6010, пройти регистрацию на мероприятие https://волонтёрыпобеды.рф/, написать слово «Начать» в сообщения группы, разместить информацию об участии в социальных сетях с хештегами #ВолонтерыПобеды #Самарскаяобласть #ГотовкПобедам #МояПобеда, #МСО63, #Год2020, #РИСКМояПобеда.

После прохождения игры каждый участник получит электронный сертификат, передает пресс-служба горадминистрации.