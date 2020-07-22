Самарцев приглашают помочь бездомным животным

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Торговая сеть "Пятерочка" совместно с Фондом продовольствия "Русь" в рамках проекта "Корзина доброты" запустили сбор кормов и аксессуаров для животных из приютов Самары.Принять участие в сборе может любой желающий. Для этого необходимо приобрести сухие корма или консервы для собак и кошек, наполнители для туалетов или впитывающие пеленки, а также игрушки и другие аксессуары и оставить их в специальных коробах, установленных в закассовой зоне 10 магазинов "Пятёрочка" в Самаре (ул. Стара Загора, 25, ул. Ерошевского, 20, ул. Революционная, 133, ул. Ново-Вокзальная, 201, ул. Демократическая, 7, ул. Партизанская, 56а, ул. Дачная, 24, ул. Победы, 143, ул. Георгия Димитрова, 74) и пригороде (Самарская область, Красноярский р-н, пгт Новосемейкино, ул. Советская, 27).Все собранные пожертвования по мере наполнения коробов передаются в приюты для животных "Нина" и "Зооспасение".