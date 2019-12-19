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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев приглашают на обучение в Школу садоводов-огородников

19 декабря 2019 15:54
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Слушатели Школы в простой и доступной форме узнают о своих правах, обязанностях и возможностях.
Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства приглашает слушателей на обучение в Школу садоводов-огородников.

В декабре текущего года открылся единый Центр взаимодействия садовых и огородных некоммерческих товариществ, а также садоводов-огородников Самарской области. На базе данного Центра функционирует бесплатная «Школа садоводов-огородников: эффективное земледелие».

Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Слушатели Школы в простой и доступной форме узнают о своих правах, обязанностях и возможностях. В программе курса: новшества законодательства, взаимодействие с ресурсосберегающими организациями и уникальный опыт специалистов в современных подходах к выращиванию садово-дачных культур.

В Самаре занятия состоятся 17 января, 7 февраля, 13 марта и 3 апреля по адресу: г. Самара, ул. Невская, 1, с 15.00 до 19.00.

Записаться на обучающий курс можно по телефону: 8 (927) 746-09-74 или по электронной почте cccp63@list.ru, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото из открытых источников
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Комментарии


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