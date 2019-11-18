Самарцев приглашают на межнациональный городской праздник «Народы Самары - единая семья»

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В рамках мероприятия запланирована концертная программа, в которой примут участие национальные творческие коллективы, активисты общественных объединений, культурная общественность, национально-культурные центры разных народов (чуваши, русские, украинцы, татары, белорусы).Напомним, общественная организация украинский национально-культурный центр «Проминь» («Луч») уже на протяжении 27 лет осуществляет социально значимую, в том числе культурно-просветительскую деятельность, направленную на укрепление и развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций на территории Самары, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации