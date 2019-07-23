Самарцев приглашают на гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов – 2019"
23 июля 2019 14:56
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Праздник откроет яркое костюмированное представление с участием исторических персонажей – самарских купцов ХIХ века, которые под звуки духового оркестра проследуют по главной торговой улице Самары от площади Революции (бывшей Алексеевской) до улицы Льва Толстого.
На улице Куйбышева развернется ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей, которая продлится до 18:00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.
Гостей фестиваля ждут ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.
Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.
Для всех, кто интересуется историей Самары, организаторы подготовили театрализованные экскурсии и исторические квесты. Гости фестиваля смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.
С 13:00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.
Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом не закончится. С 18:00 до 22:00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.
Самарский гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов – 2019» приглашает самарцев и гостей региона, чтобы подарить незабываемые «вкусные» впечатления!
Программа выступления творческих коллективов на ярмарке 27 июля 2019 года (г.Самара, ул.Куйбышева)
11:00-11:30 – костюмированное открытие, приветствие творческих коллективов, исторических и современных героев-персонажей с духовым оркестром и барабанщицами (от площади Революции до улицы Красноармейской)
11:30-12:00 – выступление уличных артистов на локальных игровых площадках, приветствия коробейников и скоморохов
12:00-12:30 – торжественная церемония награждения на главной эстрадной площадке лучших работников сферы торговли (пересечение ул.Ленинградской и Куйбышева)
12:30-13:00 – экскурсия для гостей по ярмарке на ул.Куйбышева в окружении творческих коллективов: матрешек на гироскутерах, ансамбля лошкарей «Лель» и исторического театра моды (от ул.Ленинградской до ул.Красноармейской).
Локальные площадки
Главная эстрадная площадка (на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева)
11:30-12:00 – ансамбль лошкарей «Лель», исторический театр моды, дефиле барабанщиц
12:30-13:00 – ансамбль «Волжские казаки»
13:00-13:30 – награждение именитых самарских купцов (исторических жителей улицы Куйбышева), старт «купеческого квеста»
13:30-14:00 – танцевальное движение «Империя»
14:00-14:30 – ансамбль народной песни «Вера»
14:30-15:00 – ансамбль эстрадной песни «Автоклуб»
15:00-15:30 – подведение итогов «купеческого» квеста, награждение победителей и участников
15:30-16:00 – театр миниатюр «Гримасы»
16:00-18:00 – скоморохи и коробейники: игровая программа
18:00-19:00 – джаз-бэнд
Эстрадная площадка (на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева)
11:30-12:30 – скоморохи и коробейники: игровая программа
12:30-13:00 – ансамбль народной песни «Вера»
13:00-13:30 – ансамбль эстрадной песни «Автоклуб»
13:30-14:00 – ансамбль «Волжские казаки»
14:00-14:30 – студенческий театр «Аленький цветочек»
14:30-15:30 – танцевальное движение «Империя»
15.30-16.30 – работа мастер-классов
16:30-17:00 – театр миниатюр «Гримасы»
17:00-18:00 – скоморохи и коробейники: игровая программа
18:00-19:00 – джаз-бэнд
Уличная площадка №1 (улица Куйбышева, 91)
12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами
13:30-14:30 – хороводные игры под гармонь
14:30-15:00 – скоморохи и коробейники: игровой сюжет
15:00-16:00 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами
16:00-17:00 – мастер-класс по приготовлению волжских раков
Уличная площадка №2 (улица Куйбышева, 105)
12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами от «Анимашки-шоу»
13:30-16:00 – скоморохи и коробейники: игровые программы
Уличная площадка №3 (улица Куйбышева, 111)
12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами: Человек-паук, Железный человек, Капитан Америка
13:30-14:30 – хороводные игры под гармонь
14:30-15:00 – шоу мыльных пузырей
15:00-17:00 – сюжетно-игровая программа с героями популярных мультфильмов
Уличная площадка №4 (улица Куйбышева, 131)
12:30-13:30 – сюжетно-игровые программы от «Анимашки-шоу»
13:30-16:30 – герои народных сказок, скоморохи и коробейники в «Ремесленном городке»
16:30-17:00 – шоу мыльных пузырей
Уличная площадка №5 (улица Куйбышева, 145)
12:00-13:00 – спортивно-игровые программы с велосипедистами, самокатчиками, гироскутерами, космонавты на джемперах, ростовые куклы
13:00-14:00 – ансамбль лошкарей «Лель» и исторический театр моды
14:00-15:00 – спортивно-игровые программы
Передвижные уличные площадки (от улицы Красноармейской до площади Революции)
12:30-13:30 – ярмарочное гуляние с «зеркальными людьми», ходулистами и античными статуями. Театрализованная экскурсия для всех желающих по улице Куйбышева. Матрешки на гироскутерах
13:00-14:00 – дефиле барабанщиц
15:00-16:00 – исторические персонажи: самарские «горчичники», «бочкари» и городовой, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Два человека погибли, трое пострадали. Социум
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С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP. Социум
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На мероприятии также были дети из интернатов Тольятти. Социум
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23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
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22 июля 2019 18:32
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный. Здравоохранение
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На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
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