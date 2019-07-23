Самарцев приглашают на гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов – 2019"

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Праздник откроет яркое костюмированное представление с участием исторических персонажей – самарских купцов ХIХ века, которые под звуки духового оркестра проследуют по главной торговой улице Самары от площади Революции (бывшей Алексеевской) до улицы Льва Толстого.На улице Куйбышева развернется ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей, которая продлится до 18:00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.Гостей фестиваля ждут ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.Для всех, кто интересуется историей Самары, организаторы подготовили театрализованные экскурсии и исторические квесты. Гости фестиваля смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.С 13:00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом не закончится. С 18:00 до 22:00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.Самарский гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов – 2019» приглашает самарцев и гостей региона, чтобы подарить незабываемые «вкусные» впечатления!Программа выступления творческих коллективов на ярмарке 27 июля 2019 года (г.Самара, ул.Куйбышева)11:00-11:30 – костюмированное открытие, приветствие творческих коллективов, исторических и современных героев-персонажей с духовым оркестром и барабанщицами (от площади Революции до улицы Красноармейской)11:30-12:00 – выступление уличных артистов на локальных игровых площадках, приветствия коробейников и скоморохов12:00-12:30 – торжественная церемония награждения на главной эстрадной площадке лучших работников сферы торговли (пересечение ул.Ленинградской и Куйбышева)12:30-13:00 – экскурсия для гостей по ярмарке на ул.Куйбышева в окружении творческих коллективов: матрешек на гироскутерах, ансамбля лошкарей «Лель» и исторического театра моды (от ул.Ленинградской до ул.Красноармейской).Локальные площадкиГлавная эстрадная площадка (на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева)11:30-12:00 – ансамбль лошкарей «Лель», исторический театр моды, дефиле барабанщиц12:30-13:00 – ансамбль «Волжские казаки»13:00-13:30 – награждение именитых самарских купцов (исторических жителей улицы Куйбышева), старт «купеческого квеста»13:30-14:00 – танцевальное движение «Империя»14:00-14:30 – ансамбль народной песни «Вера»14:30-15:00 – ансамбль эстрадной песни «Автоклуб»15:00-15:30 – подведение итогов «купеческого» квеста, награждение победителей и участников15:30-16:00 – театр миниатюр «Гримасы»16:00-18:00 – скоморохи и коробейники: игровая программа18:00-19:00 – джаз-бэндЭстрадная площадка (на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева)11:30-12:30 – скоморохи и коробейники: игровая программа12:30-13:00 – ансамбль народной песни «Вера»13:00-13:30 – ансамбль эстрадной песни «Автоклуб»13:30-14:00 – ансамбль «Волжские казаки»14:00-14:30 – студенческий театр «Аленький цветочек»14:30-15:30 – танцевальное движение «Империя»15.30-16.30 – работа мастер-классов16:30-17:00 – театр миниатюр «Гримасы»17:00-18:00 – скоморохи и коробейники: игровая программа18:00-19:00 – джаз-бэндУличная площадка №1 (улица Куйбышева, 91)12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами13:30-14:30 – хороводные игры под гармонь14:30-15:00 – скоморохи и коробейники: игровой сюжет15:00-16:00 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами16:00-17:00 – мастер-класс по приготовлению волжских раковУличная площадка №2 (улица Куйбышева, 105)12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами от «Анимашки-шоу»13:30-16:00 – скоморохи и коробейники: игровые программыУличная площадка №3 (улица Куйбышева, 111)12:30-13:30 – сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами: Человек-паук, Железный человек, Капитан Америка13:30-14:30 – хороводные игры под гармонь14:30-15:00 – шоу мыльных пузырей15:00-17:00 – сюжетно-игровая программа с героями популярных мультфильмовУличная площадка №4 (улица Куйбышева, 131)12:30-13:30 – сюжетно-игровые программы от «Анимашки-шоу»13:30-16:30 – герои народных сказок, скоморохи и коробейники в «Ремесленном городке»16:30-17:00 – шоу мыльных пузырейУличная площадка №5 (улица Куйбышева, 145)12:00-13:00 – спортивно-игровые программы с велосипедистами, самокатчиками, гироскутерами, космонавты на джемперах, ростовые куклы13:00-14:00 – ансамбль лошкарей «Лель» и исторический театр моды14:00-15:00 – спортивно-игровые программыПередвижные уличные площадки (от улицы Красноармейской до площади Революции)12:30-13:30 – ярмарочное гуляние с «зеркальными людьми», ходулистами и античными статуями. Театрализованная экскурсия для всех желающих по улице Куйбышева. Матрешки на гироскутерах13:00-14:00 – дефиле барабанщиц15:00-16:00 – исторические персонажи: самарские «горчичники», «бочкари» и городовой, передает пресс-служба горадминистрации.