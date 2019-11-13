Самарцев приглашают на «День дарения» в музей Эльдара Рязанова

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Самарцев приглашают принять участие в акции «День дарения». Музей с благодарностью примет в дар предметы быта, одежду и документы военного времени. В будущем эти предметы будут представлены в экспозиции зала «Куйбышев – запасная столица» и станут наглядной иллюстрацией для будущих поколений всех тяжестей эпохи Великой Отечественной войны.Подаренные предметы будут полезны и в рамках проекта«Живой музей: детство в запасной столице», который музей Эльдара Рязанова реализует в преддверии 75-летнего юбилея Победы. Он представляет собой серию видеоинтервью с представителями поколения «дети войны», жившими в Куйбышеве в 1941-1945 гг.Сотрудники музея рассказали, что чаще всего самарцы дарят музею Эльдара Рязанова платье, как у Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь". Комедия Рязанова произвела фурор в 1956 году, и все модницы Советского Союза шили себе платье как у Люси Гурченко.В 16.00 начнется музейный квест «В гостях у Рязанова». Его участники узнают много новых фактов о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны, из биографии самого Эльдара Рязанова и актеров, снимавшихся в его фильмах, о творчестве великого режиссера. Стоимость участия в квесте 200 руб. Записаться на квест можно по телефону 332-05-17 и в социальных сетях музея: https://vk.com/ryazanov_museum, передает пресс-служба горадминистрации