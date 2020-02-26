Самарцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

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В этом году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Конкурс проводится в три тура. Основная цель - привлечение молодёжи к государственному управлению через её участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодёжи для подготовки законодательных инициатив.Работа должна содержать законченное исследование по одному из следующих направлений:государственное строительство и конституционные права граждан;экономическая политика;социальная политика;образование, наука, здравоохранение и культура;бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;оборона и безопасность;молодежная политика;энергетическая политика;региональное законодательство.Конкурсные материалы необходимо направлять в Оргкомитет по адресу: mzi21@mail.ru .Итоговое очное соревнование победителей заочного тура состоится в период с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября (осенняя сессия) в ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации.Дополнительная информация о проведении Конкурса, а также условиях участия в нем опубликована на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org; www.nauka21.com, передает пресс-служба горадминистрации.