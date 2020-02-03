Самарцев приглашают к участию в конкурсе "Счастливый трамвайный билетик"

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Существуют и "суеверия", связанные с ними. Самое распространенное поверье - вычисление счастливого билетика. Чтобы счастье было более полным, счастливые билеты полагалось съесть. Но обычно они становились частью коллекции.Давайте найдем по-настоящему счастливый билетик!Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на нашу группу Администрация Самары, выложить фото счастливого билета, поставить лайк этому посту.Один человек может выложить в комментарии не более 5 трамвайных билетиков.Ждем ваши фото до 16 февраля! Для получения приза победителю необходимо будет предъявить билеты, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации