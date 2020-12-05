Самарцев предупреждают, куда сообщить о неправомерных действиях приставов

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях сотрудников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия».

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области осуществляются проверки структурных подразделений по направлению противодействия коррупции. Также проводятся профилактические мероприятия с личным составом, направленные на предотвращение коррупционных правонарушений. Кроме того, ведется работа с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.

Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов тщательно проверяется. В случае выявления нарушений принимаются соответствующие меры.

Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.