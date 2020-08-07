Самарцев наградили Почетными знаками

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Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются самарские родители или законные представители, воспитывающие двух и более детей от 7 до 18 лет включительно, имеющие особые достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. В этом году этого высокого звания удостоились пять семей: Мария и Владимир Косьяненко, Татьяна и Дмитрий Липатовы, Анна и Павел Потаповы, Олеся и Александр Степкины, Булохов Андрей.Елена Лапушкина поздравила родителей с получением награды и пожелала добра и мира их семьям: «Вы достойно воспитываете своих детей, прививаете им нравственные ориентиры и семейные ценности. Ваш вклад в создание будущего нашей страны поистине достоин благодарности и похвалы».«Каждый человек знает, как нелегко вырастить ребенка, сделать из него достойного гражданина великой страны. Успешные родители, а тем более, многодетные, достойны и признания, и поощрения. Это понимают на всех уровнях власти. Мы надеемся, что и наша ежегодная муниципальная награда «За заслуги в воспитании детей» внесет свой вклад в это благое и нужное дело», - отметил в своем приветственном слове Алексей Дегтев.Почетным знаком "За самоотверженность" отметили людей, которые ради общей безопасности ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем. Знаки отличия получили: Евгений Вензелев, Владимир Самойлов, Павел Новиков, Олег Смирнов и Марат Тазетдинов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации