Самарцам не рекомендуют купаться на трех пляжах

Качество воды там не соответствует нормам.
Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды и песка на 20 пляжах региона. По данным на 7 августа, специалисты исследовали 175 проб воды в местах отдыха на санитарно-химические показатели, 313 проб – на микробиологические показатели, а 206 проб – на паразитологические показатели.
Они выявили нарушения на трех пляжах столицы 63-го региона - на пляже второй очереди набережной (от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса КИНАП), на пляже четвертой очереди (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага) и на пляже Загородного парка.
Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, возбудителей патогенной микрофлоры не выявили, качество песка тоже отвечает гигиеническим требованиям, а вот качество воды не соответствует нормам. Местным властям и организациям, которые следят за пляжами, поручили проинформировать отдыхающих о неудовлетворительном качестве воды водоёма – установить в местах отдыха черные шары или плакаты «Купание запрещено», пишет ТРК Терра.
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