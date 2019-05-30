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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцам напоминают правила поведения на водных объектах

30 мая 2019 16:33
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Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. Перечень городских пляжей набережной реки Волги в 2019 году.
В преддверии летних отпусков и каникул Администрация городского округа Самара напоминаем горожанам и гостям города Самара о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!

Перечень городских пляжей набережной реки Волги в 2019 году:

1. Пляж на р. Волга от спуска по ул. Ленинградской до спуска по
ул. Вилоновской.

2. Пляж на р. Волга от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП».

3. Пляж на р. Волга от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага.

4. Пляж на р. Волга в районе Загородного парка.

5. Пляж на р. Волга на спуске по ул. Советской Армии.

6. Пляж на р. Волга на спуске Барбошина поляна.

7. Пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий Можайский».

8. Пляж на р. Волга в Красноглинском районе.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

- с 15.06.2019 по 15.08.2019 с 09.00 до 21.00;

- с 16.08.2019 по 15.09.2019 с 09.00 до 20.00.

Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:

- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14; 992-99-99

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- Единая дежурно-диспетчерская служба Самара – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103, 8(917) 144 35 74, передает пресс-служба горадминистрации. 
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