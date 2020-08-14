Самарцам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима

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Сегодня, 13 августа в одном из торговых центров Самары специалисты Администрации городского округа приняли участие в профилактическом рейде, направленном на соблюдение ограничительных мер. Так, на входе всем посетителям напомнили о действующем масочном режиме, необходимости соблюдения социальной дистанции.«Мониторинг объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания проводится ежедневно. В случае выявления нарушений составляются акты и направляются в соответствующий надзорный орган. Всего, начиная с 30 марта текущего года, проведено порядка 150 тыс. проверок, где у 625 ОПР были выявлены нарушения, такие как отсутствие разметки для покупателей и рециркуляторов воздуха, несоблюдение масочного режима», - рассказал начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.Следует отметить, что строгие правила касаются и кинотеатров, которые совсем недавно открыли свои двери зрителям.«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, каждые два часа проводится дезинфекция контактных поверхностей. В залы запускается определенное количество посетителей, где их рассаживают максимум по два человека через два кресла», - пояснила управляющий мягких кинотеатров в Самаре Мария Яшко.Специалисты Администрации городского округа Самара и профильных ведомств продолжат мониторинг торговых точек до полного снятия ограничительных мер, передает пресс-служба горадминистрации.