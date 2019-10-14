Самарскую область с визитом посетит делегация Мексиканских Соединенных Штатов
14 октября 2019 16:36
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Основной целью визита станет проведение Дней мексиканской культуры в Самарской области и обсуждение с руководством области перспектив двустороннего сотрудничества.
В составе делегации также прибудет атташе по культуре Посольства Мексиканских Соединенных Штатов в РФ г-жа Наталия Фортуни Херес.
На 13-00 15 октября в программе визита делегации запланирован просмотр пьесы «Фрида» в театре «Самарская площадь» (ул.Садовая, 231), на 16-20 участие в церемонии торжественного открытия выставки «Фрида и Диего: улыбка на полпути» в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр.Ленина, 14А).
16 октября в 10-00 делегация примет участие в российско-мексиканском студенческом семинаре, который пройдет в Самарском университете (ул.Академика Павлова, 1), а также в культурных мероприятиях: в 14-40 открытие выставки «Мексиканская революция» и экспозиции национального костюма штата Юкатан в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина (ул.Ленинская, 142), в 18-00 фестиваль мексиканского кино в кинотеатре «Художественный» (ул.Куйбышева, 105).
17 октября в 10-00 делегация примет участие в презентации научного образовательного центра Самарской области по перспективным направлениям международного сотрудничества.
Дополнительная информация:
По итогам первого полугодия 2019 года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Мексиканскими Соединёнными Штатами составил 11,1 млн. долларов США, в том числе экспорт – 9,8 млн. долларов США, импорт – 1,2 млн. долларов США.
В 2018 году объем внешнеторгового оборота с Мексиканскими Соединёнными Штатами составил 23,9 млн. долларов США, в том числе экспорт – 21,8 млн. долларов США, импорт – 2,1 млн. долларов США.
Основным экспортируемым из Самарской области в Мексику товаром являются удобрения.
Из Мексики в Самарскую область ввозятся электрические машины и оборудование, оптические инструменты, каучук, резина, пластмасса и изделия из них.
Наиболее значимые совместные мероприятия:
1 июля 2018 года, в преддверии матча Бразилия-Мексика, в рамках проведениях Чемпионата мира по футболу в Самаре открылся консульский пункт Мексиканских Соединённых Штатов. В церемонии приняли участие А.Б.Фетисов и консул Посольства Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Мануэль Флорес Троче. Мобильное консульство Мексики расположилось на базе АНО «Дирекция по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году», в близости от площади им. Куйбышева.
В июне 2019 года ректор Авиационного университета, единственного высшего учебного заведения в Латинской Америке, которое занимается аэрокосмическим сектором, посетил Самару и подписал соглашение о научном сотрудничестве с Самарским университетом. Кроме того, между Самарским университетом и высшими образовательными учреждениями Мексиканских Соединенных Штатов заключены меморандумы, подразумевающие обмен преподавателями, студентами и стажерами, а также проведение совместных научных исследований.
В апреле 2019 года делегация СНИУ им. С.П. Королева (Самарская область) принимала участие в III Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке FAMEX 2019. Центральными мероприятиями FAMEX 2019 для Самарского университета стали Первый саммит ректоров университетов Мексики и III Форум по авиационному образованию, организованный Мексиканским советом по аэрокосмическому образованию (COMEA). Участниками образовательной части FAMEX 2019 стали руководители 23 государственных и частных университетов, а также представители органов государственной власти и компаний, связанных с аэрокосмической отраслью, в том числе — SAFRAN и Bombardier. Официальное приглашение организаторов получили только два российских университета, специализирующиеся на авиационном и космическом направлениях — Самарский университет и МАИ. Самарская делегация посетила несколько ведущих мексиканских университетов, реализующих программы аэрокосмической направленности. С руководством этих вузов обсуждалась подготовка соглашений о сотрудничестве в реализации совместных образовательных программ и исследовательских проектах, а также организации студенческих обменов по направлениям профильных институтов и факультетов.
27 июня 2019 года в самарском Музее Модерна состоялась рабочая встреча представителей Правительства Самарской области с атташе по международным отношениям Посольства Мексики Мануэлем Флоресом и атташе по культуре Посольства Мексики Наталией Фортуни Херес. Во встрече принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б. Фетисов. Встреча была посвящена подготовке к проведению на территории Самарской области «Дней Мексики», передает пресс-служба облправительства.
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