Самарскому транспорту добавили проверяющих

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За соблюдением масочного режима следят работники транспортных предприятий и дружинники.



В пассажирском транспорте Самары продолжают действовать меры безопасности, связанные с коронавирусом. С понедельника контроль за соблюдением этих мер был усилен. Так, общественный транспорт теперь не отправляется по маршруту, пока все пассажиры не наденут маски. Новую меру приняли не все самарцы, из-за чего в транспорте возникали конфликты.



Сейчас на маршруты общественного транспорта вышли дополнительные бригады проверяющих, в числе которых - руководители профильных департаментов горадминистрации, представители транспортных предприятий, дружинники. Общее количество проверяющих увеличилось в три раза. Благодаря этому было увеличено количество проверок, с понедельника более 200 человек были высажены из различных видов транспорта, около 300 не пустили в метро.



Предусмотрено и взаимодействие проверяющих с полицейскими патрулями на случай возникновения конфликтов и злостного нарушения ограничительных мер: напомним, что штраф, наложенный на гражданина, не желающего надеть защитную маску, может составить от одной до 30 тысяч рублей, соощает портал СОВА.



Ранее губернатор Дмитрий Азаров сообщил жителям области, что новые ограничительные меры в области вводиться не будут, однако для сохранения жизни и здоровья необходимо соблюдать уже введенные правила.

Фото: Pixabay.com