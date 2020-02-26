Самарской таможней выявлены контрафактные товары

121

Самарской таможней в соответствии со ст. 348 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза принимаются меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.С начала 2020 года в ходе работы мобильных групп отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров №1 выявлено более 28 тысяч единиц товаров, обладающих признаками контрафактных. По итогам данной работы возбуждено 19 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 КоАП России «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Предметами правонарушений стали преимущественно спортивная одежда и обувь, джинсы, рюкзаки, маркированные такими известными товарными знаками как LEVI`S, GIVENCHY, ARMANI, TOMMY HILFIGER, GUCCI, SWISSGEAR, ADIDAS, PUMA, PRADA, REEBOK, ASICS, FILA, ZARA, NIKE, COLUMBIA и другие.По информации, полученной от правообладателей, сумма предотвращенного ущерба составила более 144 млн. рублей, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни.