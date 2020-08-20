Самарским рыбакам напомнили о правилах электробезопасности

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Плакаты об опасности рыбалки под ЛЭП размещаются в магазинах для рыболовов и охотников, на туристических базах, лодочныхстоянках, информационных стендах администраций и т.п. Энергетики «Самарских сетей» уверены – это еще один способ напомнить любителям рыбной ловли об опасности электрического тока и необходимости соблюдения простых правил электробезопасности.Выезжая на рыбалку, выбирайте места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов.Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности,размещенные на энергообъектах - «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»Складывайте удилища при проходе под проводами воздушных линий электропередачи во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 2 метров.Обращайте внимание на специальные наклейки и знаки, расположенные на удилищах и предупреждающие об опасности ловли вгрозу и вблизи ЛЭП.Помните: соблюдение простых правил электробезопасности сохранит вашу жизнь, передает пресс-служба филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские сети».