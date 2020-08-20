Самарским рыбакам напомнили о правилах электробезопасности

Лето – лучшее время для рыбной ловли. В августе возрастает шанс поймать хищную рыбу – щуку, сазана, сома, которые в другие месяцы не слишком охотно клюют на наживку. Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские сети» напоминают: в погоне за уловом не стоит забывать о собственной жизни.
Плакаты об опасности рыбалки под ЛЭП размещаются в магазинах для рыболовов и охотников, на туристических базах, лодочных
стоянках, информационных стендах администраций и т.п. Энергетики «Самарских сетей» уверены – это еще один способ напомнить любителям рыбной ловли об опасности электрического тока и необходимости соблюдения простых правил электробезопасности.
Выезжая на рыбалку, выбирайте места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов.
Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!
Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности,
размещенные на энергообъектах - «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»
Складывайте удилища при проходе под проводами воздушных линий электропередачи во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 2 метров.
Обращайте внимание на специальные наклейки и знаки, расположенные на удилищах и предупреждающие об опасности ловли в
грозу и вблизи ЛЭП.
Помните: соблюдение простых правил электробезопасности сохранит вашу жизнь, передает пресс-служба филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские сети».
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