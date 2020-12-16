Самарский волонтер «женат на медицине»

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Волонтеры и общественные организации следили за форумом онлайн, а Николаю повезло больше, - его пригласили для личного участия в Форуме в студию с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Самарский парень выдержал конкуренцию кандидатов со всей России, а это - шестьдесят человек на место.

Николай - координатор местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» в Самарском медицинском колледже им. Нины Ляпиной и 6 лет занимается добровольчеством: начал с экологического волонтерства, и уже 4 года применяет свои умения и навыки в сфере здравоохранения.

Знания, полученные в медицинском колледже, ему очень помогают. И не раз уже спасали жизнь и здоровье людей. Например, в его практике был случай, когда за помощью обратилась женщина с просьбой принести лекарство из аптеки. В диалоге она упомянула, что измерила уровень сахара в крови в домашних условиях. Ребята сразу поняли, что ситуация критическая и необходим инсулин, вызвали «скорую». Женщину госпитализировали в стационар и оказали помощь. В дальнейшем она звонила чтобы поблагодарить волонтеров за своевременное и грамотное реагирование.

«Поездка на форум - это очень значимое событие в моей жизни. Я понял для себя, что мы с ребятами-волонтёрами делаем важное дело. Помимо форума, несколько ребят пригласили на встречу с Дмитрием Медведевым. На встрече мы обсудили проблемы, решение которых поможет сделать помощь медикам и гражданам более эффективной. Ряд предложений председателю партии озвучили сами волонтеры, многие из которых работали в «красной зоне» ковидных госпиталей и на себе ощутили все последствия коронавируса», - рассказал самарец Николай Куликов.

Николай из семьи медиков, пока сам коронавирусом не переболел. Уверен, что соблюдение всех мер безопасности ему в этом помогает, несмотря на сферу деятельности.

Родные и близкие парня поддерживают его стремление и дальше развиваться на медицинском поприще. Ему интересна тема организации и управления процессами в здравоохранении. Николай планирует после колледжа получить высшее медицинское образование. Молодой человек считает, что важнее состояться в профессии, а его учеба и насыщенная общественная деятельность не оставляют свободного времени. Сейчас он член Общественного молодежного парламента, где ведет обширную работу в комитете по здравоохранению и медицине. А волонтерство стало уже его хобби, призванием и личной жизнью. «Я женат на медицине», - шутит самарский волонтер Николай Куликов.

Всего около 80 тысяч волонтеров со всей страны объединились на форуме для того, чтобы поделиться своим опытом добровольчества и лучшими региональными практиками. В Форуме принял участие Президент России Владимир Путин, а глава региона Дмитрий Азаров вышел на связь с Москвой прямо из ковид - госпиталя Самарской области куда доставил горячее питание и продуктовые наборы от волонтеров.

Николай рассказал на Форуме в Москве: «Всего в Самарской области более 600 волонтеров-медиков помогают своим старшим коллегам в поликлиниках и больницах. В марте в Самарской области волонтерские движения региона объединились с волонтерским центром «Единой России». С момента открытия регионального call-центра более 800 добровольцев задействованы в доставке продуктов и лекарств».

«Дмитрий Медведев обозначил приоритеты работы волонтерских центров партии. Отдельное внимание он поручил уделить развертыванию сети волонтеров-медиков. В первую очередь, это касается учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений. Они могли бы работать в регистратурах, оказывать начальную или вспомогательную помощь», - прокомментировал услышанное на форуме Николай и уже готов поделиться своим оптимизмом, заботой и добром с теми, кто в этом нуждается.

Напомним, что Первый социальный онлайн-форум позволил добровольцам со всей страны, озвучат предложения, которые были обобщены за время работы волонтерских центров. Они касаются расширения возможностей мер социальной поддержки граждан, повышения доступности лекарств и других вопросов, которые помогут преодолеть последствия пандемии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"