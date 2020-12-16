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Самарский волонтер «женат на медицине»

16 декабря 2020 16:07
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Волонтер - медик Николай Куликов вернулся из Москвы, где стал участником Социального форума «Единой России».

Волонтеры и общественные организации следили за форумом онлайн, а Николаю повезло больше, - его пригласили для личного участия в Форуме в студию с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Самарский парень выдержал конкуренцию кандидатов со всей России, а это  - шестьдесят человек на место.

Николай - координатор местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» в Самарском медицинском колледже им. Нины Ляпиной и 6 лет занимается добровольчеством: начал с экологического волонтерства, и уже 4 года применяет свои умения и навыки в сфере здравоохранения.

Знания, полученные в медицинском колледже, ему очень помогают. И не раз уже спасали жизнь и здоровье людей. Например, в его практике был случай, когда за помощью обратилась женщина с просьбой принести лекарство из аптеки. В диалоге она упомянула, что измерила уровень сахара в крови в домашних условиях. Ребята сразу поняли, что ситуация критическая и необходим инсулин, вызвали «скорую». Женщину госпитализировали в стационар и оказали помощь. В дальнейшем она звонила чтобы поблагодарить волонтеров за своевременное и грамотное реагирование.

«Поездка на форум - это очень значимое событие в моей жизни. Я понял для себя, что мы с ребятами-волонтёрами делаем важное дело. Помимо форума, несколько ребят пригласили на встречу  с Дмитрием Медведевым.  На встрече мы обсудили проблемы, решение которых поможет сделать помощь медикам и гражданам более эффективной. Ряд предложений председателю партии озвучили сами волонтеры, многие из которых работали в «красной зоне» ковидных госпиталей и на себе ощутили все последствия коронавируса», - рассказал самарец Николай Куликов.

Николай из семьи медиков, пока сам коронавирусом не переболел. Уверен, что соблюдение всех мер безопасности ему в этом помогает, несмотря на сферу деятельности.

Родные и близкие парня поддерживают его стремление и дальше развиваться на медицинском поприще. Ему интересна тема организации и управления процессами в здравоохранении. Николай планирует после колледжа получить высшее медицинское образование. Молодой человек считает, что важнее состояться в профессии, а его учеба и насыщенная общественная деятельность не оставляют свободного времени. Сейчас он член Общественного молодежного парламента, где ведет обширную работу в комитете по здравоохранению и медицине. А волонтерство стало уже его хобби, призванием и личной жизнью. «Я женат на медицине», - шутит самарский волонтер Николай Куликов.

Всего около 80 тысяч волонтеров со всей страны объединились на форуме для того, чтобы поделиться своим опытом добровольчества и лучшими региональными практиками. В Форуме принял участие Президент России Владимир Путин,  а глава региона Дмитрий Азаров вышел на связь с Москвой  прямо из ковид - госпиталя Самарской области куда доставил горячее питание и  продуктовые наборы от волонтеров.

Николай рассказал на Форуме в Москве: «Всего в Самарской области более 600 волонтеров-медиков помогают своим старшим коллегам в поликлиниках и больницах. В марте в Самарской области волонтерские движения региона объединились с волонтерским центром «Единой России». С момента открытия регионального call-центра более 800 добровольцев задействованы в доставке продуктов и лекарств».

«Дмитрий Медведев обозначил приоритеты работы волонтерских центров партии. Отдельное внимание он поручил уделить развертыванию сети волонтеров-медиков. В первую очередь, это касается учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений. Они могли бы работать в регистратурах, оказывать начальную или вспомогательную помощь», - прокомментировал услышанное на форуме Николай и уже готов поделиться своим оптимизмом, заботой и добром с теми, кто в этом нуждается.

Напомним, что Первый социальный онлайн-форум позволил добровольцам со всей страны, озвучат предложения, которые были обобщены за время работы волонтерских центров. Они касаются расширения возможностей мер социальной поддержки граждан, повышения доступности лекарств и других вопросов, которые помогут преодолеть последствия пандемии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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Комментарии

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В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции.... Социум
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Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
16 декабря 2020  12:30 
Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
За сутки умерли еще семеро больных. Здравоохранение
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Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
16 декабря 2020  12:23 
Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия проводить не планируется. Социум
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Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
16 декабря 2020  15:12 
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
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Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
14 декабря 2020  20:53 
Виктор Кудряшов поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары
Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Политика региона
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Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО.
14 декабря 2020  20:51 
Оперативный штаб СО: одобрены решения по режиму ограничительных мер до 17 января 2021 года
Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


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Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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