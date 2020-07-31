Самарский проектный офис цифрового развития поучаствовал в «Цифровой прокачке» Псковской области

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Активное участие в качестве эксперта в «Цифровой прокачке» принял проектный офис цифрового развития Самарской области. Его руководитель Дмитрий Камынин поделился успешными практиками цифровизации промышленности из опыта самарских IT-компаний и презентовал псковским коллегам практические механизмы цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.Дмитрий Камынин отметил, что в Самарской области активно идет процесс по созданию интеллектуальных систем нового поколения, предназначенных для поддержки принятия решений по управлению ресурсами промышленных предприятий в реальном времени, например, в сфере управления грузовыми перевозками и мобильными бригадами, проектами НИОКР и цехами предприятий машиностроения, цепочками поставок и ряда других применений. Самарские IT-технологии Smart Industry внедрены в таких мировых корпорациях, как «Лего», «Айрбас», «Кока Кола-Германия» и многих других.Кроме этого, участников конференции особенно заинтересовал опыт самарского проектного офиса цифрового развития в сфере привлечения инвестиций. Проектный офис цифрового развития был создан в сентябре 2018 года по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова и стал тогда одной из первых подобных инфраструктурных организаций в стране. Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень, организация масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона, привлечение федеральных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций в региональную экономику. Деятельность Проектного офиса направлена на достижение показателей регионального проекта «Цифровые технологии» (Самарская область) национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году проектным офисом привлечено более 1,6 млрд. рублей в экономику Самарской области, передает пресс-служба облправительства.