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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский проект стал победителем Всероссийского конкурса «Премия Траектория»

26 ноября 2019 17:27
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Конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи. Всего на Всероссийский конкурс было подано более 200 заявок из 85 регионов России.
25 ноября в Москве в Общественной палате Российской Федерации подвели итоги Всероссийского конкурса лучших практик самоопределения молодежи «Премия Траектория». Проект Молодежного центра «Самарский» по популяризации рабочих профессий «Кадры» эксперты признали лучшим в номинации «Моя профессия».

Всероссийский конкурс «Премия Траектория» проводится в рамках реализации приоритетного направления государственной молодежной политики России – содействия профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодого поколения с 2013 года. Организаторы - Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».

Конкурс проводился в три этапа: «региональный» – прием заявок, «онлайн» – видео-презентация практики и определение кандидатов и «оффлайн» – подведение итогов и награждение победителей.

В номинации «Моя профессия» победителем стал проект «Кадры» Молодёжного центра «Самарский». Его цель – популяризация рабочих профессий и инженерных специальностей в молодёжной среде городского округа Самара. Проект реализуется с 2014 года и традиционно включает открытые уроки по
профориентации с участием промышленных предприятий города, экскурсии, а также последующее трудоустройство подростков в партнерские организации
(ООО «Завод приборных подшипников», ПАО «Кузнецов», ООО «Самарский Стройфарфор», АО РКЦ «Прогресс», ОАО ПКК «Весна» и др.). В 2019 году
проведено 14 открытых уроков, в них приняли участие более 1300 человек. На промышленные предприятия на время каникул было трудоустроено 480
школьников. Авторы проекта - директор МЦ «Самарский» Ольга Петрухина и Ирина Емельчёнкова.

Всего на Всероссийский конкурс было подано более 200 заявок из 85 регионов России, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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26 ноября 2019  17:27
Конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи. Всего на Всероссийский конкурс было подано более 200 заявок из 85 регионов России.
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