Самарский проект стал победителем Всероссийского конкурса «Премия Траектория»

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Всероссийский конкурс «Премия Траектория» проводится в рамках реализации приоритетного направления государственной молодежной политики России – содействия профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодого поколения с 2013 года. Организаторы - Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».Конкурс проводился в три этапа: «региональный» – прием заявок, «онлайн» – видео-презентация практики и определение кандидатов и «оффлайн» – подведение итогов и награждение победителей.В номинации «Моя профессия» победителем стал проект «Кадры» Молодёжного центра «Самарский». Его цель – популяризация рабочих профессий и инженерных специальностей в молодёжной среде городского округа Самара. Проект реализуется с 2014 года и традиционно включает открытые уроки попрофориентации с участием промышленных предприятий города, экскурсии, а также последующее трудоустройство подростков в партнерские организации(ООО «Завод приборных подшипников», ПАО «Кузнецов», ООО «Самарский Стройфарфор», АО РКЦ «Прогресс», ОАО ПКК «Весна» и др.). В 2019 годупроведено 14 открытых уроков, в них приняли участие более 1300 человек. На промышленные предприятия на время каникул было трудоустроено 480школьников. Авторы проекта - директор МЦ «Самарский» Ольга Петрухина и Ирина Емельчёнкова.Всего на Всероссийский конкурс было подано более 200 заявок из 85 регионов России, передает пресс-служба облправительства.