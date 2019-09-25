Самарский полезный хлеб признали одним из лучших в России

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«Большой кубок» получили уникальные для российского рынка полезные хлеба классический пшеничный «ЗОЖ» и «ЗОЖ» с осолодованным зерном ржи (выпекается без муки), а также хлеб «Тостовый».«Малый кубок I степени» получили новинки из линейки прибалтийских хлебов - «Литовский заварной», хлеб «Рижский новый»На конкурс было представлено 280 образцов продукции 66 предприятий из 27 регионов России.Самарский хлебозавод No5 был образован в 1956 году. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы компаний «Каравай» - лидера на российском рынке хлебопечения. На заводе прошла масштабная модернизация производственных линий и была полностью обновлена рецептурная база. В настоящий момент, хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и кондитерские изделия. С 2016 года Самарский хлебозавод No5 реализует проект «СТРОИМ ДЕТЯМ» с батонами «Семейные традиции»: один рубль с каждого проданного батона «Семейные традиции» идет на строительство детских площадок. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию три детские площадки в Тольятти и Самаре, передает пресс-служба ОАО «Самарский хлебозавод №5».Фото: пресс-служба ОАО «Самарский хлебозавод №5»