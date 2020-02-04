«Самарский океанариум» приехали редкие кубинские крокодилы из чешского зоопарка
4 февраля 2020 15:09
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Редкие и прихотливые кубинские крокодилы уже осваиваются в новом доме: для них в самарском океанариуме создали все необходимые условия, максимально соответствующие их среде обитания. Кубинский крокодил в живой природе живет только на кубинском острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата — это самый маленький ареал среди всех видов отряда крокодилов. В природе осталось всего 3000-6000 особей, и они занесены в Красную Книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I. Любой зоопарк и океанариум обязан пройти проверку и получить разрешение этих международных организаций на содержание редких животных и случайным людям это разрешение не выдают. Требования очень жесткие.
Второе его название – жемчужный крокодил, так как у него невероятно красивая шкурка.От остальных крокодилов отличается несколько большей длиной конечностей, благодаря чему он со скоростью 17 км/ч способен непродолжительное время преследовать добычу на суше.
В Самару приехала целая семья кубинских крокодилов из чешского зоопарка Krokodyly zoo Protivin. Крокодилы были рождены в этом зоопарке совсем малышами, а сегодня это уже двухметровые взрослые рептилии: 1 самец (15 лет), 4 самки (11 и 10 лет) и 2 крокодила неопределенного пола (12 лет). Рептилии стараются прятать свои половые органы, чтобы было комфортно ползать на брюхе, такая вот особенность постановки конечностей. Живут особи на воле в среднем до 50 лет, а в питомниках до 75-100 лет. Лишь только одна авиакомпания, осуществляющая рейсы в Самару смогла осуществить единовременную транспортировку такого количества ценных пассажиров в подходящем по габаритам грузовом отсеке. Так как это теплолюбивые хладнокровные животные, для их транспортировки разрабатывались специальные транспортные контейнеры, позволяющие поддерживать необходимую температуру. Также для успешной транспортировки ждали благоприятную погоду за бортом.
Кубинские крокодилы считаются самыми резвыми и агрессивными рептилиями. Посетители океанариума смогут в этом убедиться лично во время просмотра шоу с кормлением. Едят они не каждый день, поэтому сотрудники поделятся расписанием приема пищи в официальных социальных сетях, передает пресс-служба Самарского океанариума.
Фото: Екатерина Елизарова (Самарская газета), архив Самарского океанариума
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Комментарии
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Редкие и прихотливые кубинские крокодилы уже осваиваются в новом доме: для них в самарском океанариуме создали все необходимые условия. Социум
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