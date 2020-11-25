Самарский областной суд отмечает свое 150-летие

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25 ноября – особая дата в жизни Самарской губернии – сегодня исполняется ровно 150 лет с момента создания областного суда.

На торжественном собрании, посвященном памятному событию, представителей судейского корпуса по ВКС поздравил и поблагодарил за добросовестный труд Губернатор Дмитрий Азаров. Также к служителям фемиды региона обратились Председатель Губернской Думы Геннадий Котельников и Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

Напомним, что в ноябре 1864 года император Александр II утвердил Судебные уставы, в соответствии с которыми началось переустройство судебной системы. Так, в России был образован округ Казанской судебной палаты, в подчинение которому попали окружные суды Казанской, Симбирской и Самарской губерний. Тогда же было предписано открыть в указанных губерниях окружные суды.

В Самарской области окружной суд открылся 25 ноября 1870 года. Тогда он имел два отделения – уголовное и гражданское. Согласно уставу, здесь рассматривались все гражданские дела и иски, не подлежащие ведомству мировых судей.

«В наши дни важнейшим направлением в работе Самарского областного суда является обеспечение равного и беспрепятственного доступа граждан к правосудию, максимальная прозрачность судопроизводства. Благодаря вашим усилиям жители Самарской области имеют возможность в полной мере реализовать свои конституционные права на судебную защиту, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников собрания. – Самое главное, что сегодня коллектив областного суда стал единой командой профессионалов и единомышленников. Командой, сумевшей создать оптимальные условия для эффективной работы суда, независимого и квалифицированного правосудия. Во многом это заслуга руководителей, в разное время занимавших пост председателя Самарского областного суда – Анатолия Матвеевича Бабенко, Любови Петровны Дроздовой и, конечно же, Вадима Вячеславовича Кудинова».

Отдельно Глава региона поблагодарил коллектив суда за каждодневный и честный труд, направленный на укрепление независимости и авторитета судебной власти:

«Самару недаром называют судебной столицей ПФО. Сегодня здесь работает целый ряд судебных институтов, обеспечивающих торжество закона не только жителей Самарской области, но и многих соседних регионов. Это в том числе результат успехов, достигнутых вами в деле укрепления основ российской государственности, защиты прав и свобод наших граждан, подготовки кадров. В этот знаменательный день от всей души желаю вам новых достижений на профессиональном поприще, крепкого здоровья, мира и благополучия! Спасибо вам за ваш нелегкий труд!».

Спикер областного парламента Геннадий Котельников отметил, что судейский корпус губернии встречает свой славный юбилей профессиональным отношением к работе: «В своей повседневной деятельности вы решаете сложные задачи, не имея при этом права на ошибку. Вы делаете все возможное, чтобы авторитет и престиж судебных органов находились на самом высоком уровне».

Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин также добавил:

«Сегодня судебная система области занимает одно из ведущих мест в Приволжском федеральном округе. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит непосредственно Самарскому областному суду. Профессионализм судей, сотрудников аппарата, вынесение обоснованных решений способствуют формированию доверия граждан. Уверен, что и впредь Самарский областной суд будет сохранять лучшие традиции отечественного правосудия», передает пресс-служба облправительства.