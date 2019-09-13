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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский мастер рубцовского слова впервые принял участие во Всероссийском фестивале «Рубцовская Осень»

13 сентября 2019 14:14
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Поездка в Вологду сложилась для нашего земляка более чем удачно.
Всероссийский музыкально-поэтический фестиваль «Рубцовская Осень» проходит в Вологде уже более 20 лет подряд. Впервые его участником стал житель Самарской области - поэт, музыкант, композитор, автор-исполнитель песен на стихи Николая Рубцова Тимофей Михайлов (п. Волжский, Красноярский район).

Поездка в Вологду сложилась для нашего земляка более чем удачно: Тимофей выступил на многих фестивальных площадках, участвовал в гала-концерте, выступить в котором приглашаются только признанные мастера рубцовского слова.

«Рубцовская Осень» познакомила меня с прекрасными и талантливыми людьми из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Кирова, Архангельска, Саратова, Комсомольска-на-Амуре, Череповца и, конечно же, Вологды, - рассказал Тимофей Михайлов. – Мы очень быстро сдружились, стали, можно сказать, одной семьёй. Ни о какой конкуренции речь даже и не шла. Наше общее дело – нести Рубцова в народ; передавать из поколения в поколение
любовь поэта к Родине, к людям, к природе. Огромное спасибо вдохновителям, организаторам, благотворителям фестиваля, всем его участникам и
поддержавшим меня друзьям».

Организаторы уже пригласили Тимофея Михайлова участвовать в фестивале на следующий год, передает пресс-служба фестиваля.





Фото предоставлено Тимофеем Михайловым 
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