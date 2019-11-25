Самарский исторический парк приглашает совершить путешествие вокруг света, посетив фотовыставку «Поединок с природой»
25 ноября 2019 15:18
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Открытие 26 ноября в 16:00
Вход свободный.
«… Это была фантастическая экспедиция. На судне «Профессор Хромов» мы отправились на остров Врангеля, краевого центра Чукотки, и двинулись до бухты Преображения к острову Ытыгран, а затем к мысу Дежнева в Беринговом проливе; побывали на Комочине, в заливе Колючий и других удивительных местах». Из очерка Юрия Тайдакова - альпиниста, путешественника, фотохудожника.
В то время, как большинство людей привыкло смотреть на природные красоты по телевизору, некоторые отчаянные индивиды всё еще прилагают поистине героические усилия для того, чтобы встать лицом к лицу с природой в ее первозданном виде. Впечатления нашего земляка, альпиниста, путешественника, фотохудожника Юрия Тайдакова нашли воплощение в уникальном фотопроекте, авторской выставке «Поединок с природой».
География путешествий Юрия Тайдакова обширна: он покорил не только множество горных вершин, но и побывал в экзотических уголках планеты. На выставке зрители увидят эксклюзивные фотографии представителей дикой фауны: это тихоокеанские прыгающие киты- горбачи, белые медведи Шпицбергена, антилопы Танзании, дельфины и пингвины бухты Фолс-Бей в Индийском океане и другие обитатели земного шара.
Выставка, которая насчитывает порядка 200 широкоформатных цветных работ, дает прекрасную возможность увидеть величие и красоту окружающего мира, способствует экологическому просвещению, формирует у подрастающего поколения правильные взгляды на взаимоотношение человека и живой природы.
Приоткроем секреты - ради "эффекта присутствия" в самых разных уголках планеты, мы решились даже видоизменить привычные для постоянных гостей интерьеры Исторического парка!
Выставка "Поединок с природой" в Историческом парке "Россия - Моя история" будет представлена с 26 ноября 2019 года по 9 января 2020 года, передает пресс-служба парка.
Фото: пресс-служба парка
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