Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"

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Гостей мероприятия ждет чрезвычайно интересная и насыщенная программа, в которую войдет:- выступление музыкантов Волжского русского народного хора,- постановка «Репин: дней связующая нить» театра «Самарская площадь»,- разнообразные увлекательные мастер-классы, где вы сможете научиться создавать этнические куклы,- расписывать гипсовые рельефы,- изготавливать анималистические сувениры из бумаги и даже освоить азы ксилографии.Также во время праздника у вас будет возможность посетить выставку известного самарского живописца Александра Баканова «Великие традиции. Далекие и близкие», приуроченную к 150-летию пребывания Репина в Ширяево.Вас ждет незабываемый калейдоскоп красок, звуков, ароматов и улыбок!Стоимость входного билета 200 рублей для взрослых, для детей до 6-ти лет - бесплатно.Стоимость входного билета с поездкой на теплоходе – 1600 рублей; льготного (для детей от 7 до 14 лет) - 1000 руб.Стоимость поездки для детей (до 6 лет, при условии сопровождения одним взрослым - одного ребенка без посадочного места) - бесплатно.Начало мероприятия в 12:00.Отправление теплохода – 8:00, передает пресс-служба музея.