Самарский фестиваль независимого кино 70/30: Лучшим фильмом признан хоррор «Домовой»

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В минувшие выходные в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой прошел VI-й Самарский кинофестиваль 70/30. Любители кино смогли не только посмотреть программу иногородних работ, но и познакомиться с новинками самарского кинематографа. Фильмы оценивало жюри во главе с выпускником ВГИКа им. Герасимова, преподавателем Санкт-Петербургской школы телевидения Антоном Стеллингом. Почетным гостем фестиваля в этом году стал продюсер, генеральный директор кинокомпании HHG, преподаватель сценарного факультета Московской школы кино Владислав Пастернак.Открытие Самарского кинофестиваля 70/30 стало ярким и неожиданным действом для многих гостей мероприятия. В разгар официальной церемонии в фойе кинотеатра ворвалась толпа зомби, которая пыталась загрызть всех окружающих. Пришедшие на помощь спецслужбы сумели остановить осаду киносмотра. Этот пугающий перфоманс анонсировал фильм-открытия фестиваля - «Зону зомби» (реж. Кирилл Хорнов).В рамках деловой программы на Самарском кинофестивале 70/30 прошел case-форум «Региональное кино: кейсы городов Поволжья». Его участниками стали кинематографисты из Самары, Саратова, Волгограда, Якутии. Начинающие творцы и опытные мэтры делились опытом относительно источниковфинансирования кинопроизводства в регионах и спецификой регионального проката. Кроме того, мастер-класс для гостей фестиваля провел ВладиславПастернак. Он рассказал об особенностях производства короткометражного кино.Жюри оценивало фильмы конкурсантов в двух игровых программах – основном конкурсе (иногородние режиссеры) и самарском (местные авторы). Триумфатором основной программы стала работа Антона Момота «Свидетель», которая была признана победителем в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».В самарской программе «Сделано здесь» сразу две награды взяли работы тольяттинского актера театра «Дилижанс» Александра Кудрявкина («Горилла», «Эксперимент «Репка» и Reversio) – победа в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа». Лучшим режиссером был признан Ильяс Узяев за работу «Иллюзия». Звания «Лучший самарский фильм» удостоилась работа Владимира Метальникова «Домовой». Жюри были единогласны в этом решении, отметив высокий уровень фильма, который едва не дотягивал до полного метра. Победителю кинофестиваля был вручен главный трофей – «Золотая пицца», передает пресс-служба фестиваля.