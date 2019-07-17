Самарский детский технопарк «Кванториум» посетила делегация Калининградской области

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Представители самого западного региона России осмотрели Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и его структурноеподразделение – технопарк «Кванториум 63». Сергей Петров, руководитель «Кванториум г. Калининград» так определил главную задачу визита: «Намчрезвычайно интересна не только организация образовательного пространства самарского технопарка, но и его техническое оснащение, оборудование,применяемые технологии обучения».Директор областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов провёл экскурсию для гостей, ознакомил калининградских коллег свозможностями лабораторий и направлений различных «Квантумов». Большой интерес вызвали традиционные для нашего региона направления: космические иаэротехнологии.Глава калининградской делегации Сергей Петров так оценил результаты визита:«Самарская область, что называется, постоянно «на слуху» у педагогического сообщества нашей страны. Особенно впечатлили принципы организации образовательного пространства региона. У вас есть центр, который позволяет реализовывать единые подходы технологического обучения во всей области, формировать эффективную инфраструктуру. Буду рекомендовать руководству Калининградской области реализовать такую схему у нас. Меня также поразили объёмы финансирования отрасли. Чувствуется, что для вашего губернатора образование является одним из высших приоритетов».В завершении визита гости совершили краткую экскурсию по областному центру, передает пресс-служба облправительства.