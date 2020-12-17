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В региональном отделении ОНФ Самарской области наградили победителя всероссийского конкурса на лучшую программу образовательного волонтерства. Им стал самарец Роман Сорокин представивший программу социализации для детей оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

В проекте победителя «Детская бизнес-школа» смогли обучиться основам предпринимательства уже более 300 ребят из детских домов, также в проекте приняли участие и дети из национальных диаспор, проживающих на территории региона

«Для всех, кто принимает участие в этом проекте это новость была очень неожиданной и приятной. Огромное спасибо экспертам, которые признали нашу образовательную программу лучшей по социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эту высокую оценку мы заслужили. Останавливаться на достигнутом не собираемся. Мы настроены продолжать работу над программой, создавать онлайн-курс «Детской бизнес-школы», чтобы в сложных условиях пандемии как можно больше ребят могли получить компетенции предпринимательства и лидерства. У нас впереди много работы, которая необходима нуждающимся детям. И это прекрасно, что мы можем помочь», - поделился своими эмоциями победитель конкурса Роман Сорокин.

На встрече активисты ОНФ Самары обсудили перспективы развития проекта, а также вручили победителю сертификат за победу в конкурсе на 20 000 рублей.

«Уверен, что для образовательного проекта «Детская бизнес-школа» Самарская область станет лишь отправной точкой на пути развития. У проекта поистине федеральные перспективы и необходимо эту инициативу масштабировать на другие субъекты Российской Федерации, прекрасно, когда дети из детских домов, а также ребята со сложной судьбой в ходе прохождения программы узнают про основы предпринимательства, а также реализуют свои, придуманные и разработанные в ходе теоретических занятий учебные проекты на практике» - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов

Напомним ранее Фонд «Национальные ресурсы образования» и эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» подвели итоги конкурса образовательного волонтерства. В 2020 г. участниками его стали почти 150 человек со всей России.