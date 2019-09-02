Самарский НОЦ стал партнером Академии Ростеха в рамках программы "Вектор"
2 сентября 2019 20:07
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Соглашение между Институтом регионального развития и Академией Ростеха, предусматривающее объединение усилий и совместную реализацию программы
развития гражданской продукции «Вектор», в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова подписали генеральный директор Академии Ростеха
Елена Романова, а также генеральный директор «Института регионального развития» Ольга Михеева. Подписание документа состоялось на международном
авиационно-космическом салоне «МАКС-2019».
Стороны объединят усилия в рамках проведения комплексной программы по выявлению и обучению технологических лидеров «Вектор». В рамках соглашения
эксперты из числа сотрудников «Института регионального развития» примут участие в заочном и очном отборе проектных идей участников, а также выступят в
качестве членов экспертного совета финала программы в июле 2020 года. «Госкорпорация Ростех является основным индустриальным партнером нашего научно-образовательного центра. И уже в рамках нашего сотрудничества мы создали межрегиональный Центр компетенций по повышению производительности труда, – отметил Дмитрий Азаров.
– Соглашение было подписано весной и центр уже работает, первые специалисты проходят переподготовку». По мнению губернатора, повышение
производительности труда – это ключевой элемент опережающего развития. «Неслучайно Президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем Послании, и во время «прямой линии» возвращался к этому. Это - задача для каждого предприятия и каждого руководителя, а региональная власть этому содействует», – подчеркнул глава региона.
«Образовательная программа «Вектор» была запущена Академией Ростеха в 2018 году с целью создания кадрового актива, необходимого для диверсификации предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции Ростеха до 50% к 2025 году. В новом цикле программы мы уделим больше внимания экспертной поддержке участников при работе с проектами и тут нам не обойтись без партнеров. Мы уверены, что экспертиза научно-образовательного центра будет очень полезна участникам программы», – подчеркнула Генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова.
«Данное соглашение – это продолжение планомерной работы, которую мы проводим в рамках НОЦ Самарской области по координации двух направлений: с одной стороны - это актуализация всех современных научных разработок, имеющих потенциал уже в ближайшей перспективе по применению в реальной жизни, и с другой стороны - параллельный сбор запросов от предприятий на технологии и специалистов. Соглашение с Академией Ростеха - огромный шаг, который позволит вывести работу по этой части из подготовительной стадии декларации намерений в плоскость конкретных дел. Академия Ростеха - это серьезный партнер, сотрудничество с которым, несомненно, принесет всем участникам полезный опыт и результаты», - прокомментировала генеральный директор «Института регионального развития» Ольга Михеева.
Новый набор на программу «Вектор» стартует 2 сентября 2019 года. Участие в программе могут принять сотрудники организаций Госкорпорации Ростех, передает пресс-служба облправительства.
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