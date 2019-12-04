Самарский Дом молодёжи стал одним из лучших волонтерских центров России
4 декабря 2019 18:42
91
Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря и объединяет на одной площадке более 7 000 участников из России и других стран. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Хочу
поприветствовать иностранных друзей, потому что здесь присутствуют делегации из 120 стран. А это значит, что сейчас Россия и город Сочи стали мировой столицей добровольчества, волонтерства, а значит - мировой столицей добра».
«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. В 2019 году на
конкурс поступило 28 144 заявок, 5044 из них были допущены до экспертной оценки, а в финал конкурса вышли 190 волонтерских инициатив. От Самарской области в финал прошли 8 проектов, среди которых проект Самарского Дома молодежи. Городской волонтерский центр функционирует на базе СДМ с 2015 года. За 4 года было проведено больше 150 добрых акций от городского до всероссийского уровня. 1300 ребят оказывают помощь в различных направлениях добровольчества: событийное, социальное, донорство, спортивное, патриотическое, экологическое и медиа-волонтёрство.
Среди крупнейших мероприятий учреждения - всероссийские акции «Мечтай со мной», «Добрые уроки», «Социальное такси», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». Успешно реализуются городские и областные проекты «Живая память», «Чистый город», серия профилактических мероприятий «Жизнь не театр», обучение молодых журналистов на «Медиа-кухне», подключение самарцев к цифровому телевидению, оказание адресной помощи ветеранам в рамках акции «Подари тепло» и помощь животным в рамках зоомарафона. В этом году большим достижением стало открытие Центра волонтеров культуры и проведение образовательного блока в рамках этого направления.
За все время работы волонтерского центра помощь получили больше 100 000 людей. Присоединиться к команде добровольцев может любой желающий, вступив в группу https://vk.com/sdmsamara, передает пресс-служба СДМ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 декабря 2019 20:46
Открытие нового корпуса позволило полностью ликвидировать очередность в детские сады в селе. Социум
77
4 декабря 2019 18:42
За все время работы волонтерского центра помощь получили больше 100 000 людей. Социум
89
4 декабря 2019 18:29
Особенности здоровья, образа жизни пожилых граждан и имеющиеся социально-экономические проблемы выдвигают новые требования к оказанию социальной... Социум
98
Здравоохранение
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
175
4 декабря 2019 10:00
Им оказалась «селедка под шубой». Здравоохранение
194
3 декабря 2019 22:13
В числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного блюда, — диабетики, гипертоники и люди с высоким уровнем холестерина. Здравоохранение
380
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
119
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14855
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14713
Туризм
3 декабря 2019 17:46Билеты онлайн на автобус - выгодно и оперативно
Автобусные поездки пользуются все большей популярностью и спросом. Современные автобусы комфортабельны, в них удобно ездить даже на достаточно дальние... Туризм
47
2 декабря 2019 13:52
Всего с января по октябрь Турцию посетили более 40,7 млн иностранных туристов. Туризм
340
29 ноября 2019 13:26
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Туризм
390
Образование
4 декабря 2019 17:30
Вузы проводят мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов. Проводятся конференции с международным участием, в том числе студенческие. Образование
123
2 декабря 2019 18:22
Их в МВД - 6. Образование
368
2 декабря 2019 14:29
Ученые разработали компоненты смазочных композиций для аэрокосмической техники. Образование
365
Культура
3 декабря 2019 14:51
Более 20 лет Акция «Благородство» рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. Культура
351
3 декабря 2019 14:31
Немецкую пьесу в Самаре ставит немецкий режиссёр. Работа над постановкой «Трёхгрошовая опера» в «СамАрте» идет уже два года Культура
343
3 декабря 2019 13:23
Она приурочена к празднованию Международного дня добровольцев. Культура
211
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
90
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15490
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
61
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
88
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
204
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
439
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
428
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
391
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
715
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1062
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
976
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
204
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
431
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
678
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1884
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2371
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1629
Мероприятия