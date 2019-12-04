Самарский Дом молодёжи стал одним из лучших волонтерских центров России

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Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря и объединяет на одной площадке более 7 000 участников из России и других стран. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Хочупоприветствовать иностранных друзей, потому что здесь присутствуют делегации из 120 стран. А это значит, что сейчас Россия и город Сочи стали мировой столицей добровольчества, волонтерства, а значит - мировой столицей добра».«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. В 2019 году наконкурс поступило 28 144 заявок, 5044 из них были допущены до экспертной оценки, а в финал конкурса вышли 190 волонтерских инициатив. От Самарской области в финал прошли 8 проектов, среди которых проект Самарского Дома молодежи. Городской волонтерский центр функционирует на базе СДМ с 2015 года. За 4 года было проведено больше 150 добрых акций от городского до всероссийского уровня. 1300 ребят оказывают помощь в различных направлениях добровольчества: событийное, социальное, донорство, спортивное, патриотическое, экологическое и медиа-волонтёрство.Среди крупнейших мероприятий учреждения - всероссийские акции «Мечтай со мной», «Добрые уроки», «Социальное такси», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». Успешно реализуются городские и областные проекты «Живая память», «Чистый город», серия профилактических мероприятий «Жизнь не театр», обучение молодых журналистов на «Медиа-кухне», подключение самарцев к цифровому телевидению, оказание адресной помощи ветеранам в рамках акции «Подари тепло» и помощь животным в рамках зоомарафона. В этом году большим достижением стало открытие Центра волонтеров культуры и проведение образовательного блока в рамках этого направления.За все время работы волонтерского центра помощь получили больше 100 000 людей. Присоединиться к команде добровольцев может любой желающий, вступив в группу https://vk.com/sdmsamara, передает пресс-служба СДМ.