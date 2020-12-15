Самарских школьников приглашают к участию в областном конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит VIII Областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении».

Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда, сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, привлечения внимания общественности к проблемам охраны труда.

К участию приглашаются учащиеся 1 - 11 классов. Конкурс пройдет в пяти номинациях для трех возрастных категорий:

I номинация – рисунки на тему «Безопасный труд в моем представлении» (для учащихся 1 - 4 классов);

II номинация - творческие проекты (декоративные работы, макеты, модели, изделия) (для учащихся 1-4 классов);

III номинация – рисунки на тему «Безопасный труд в моем представлении» (для учащихся 5-8 классов);

IV номинация - видеоролики на тему «Безопасный труд – достойный труд» (для учащихся 9-11 классов);

V номинация - эссе на тему «Труд должен быть безопасным» (для учащихся 9-11 классов).

Прием работ образовательными учреждениями продлится до 26 февраля 2021 года. Победители и призеры конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены дипломами победителя, а лауреаты – сертификатами.

Ознакомиться с Положением о конкурсе и сроками его проведения можно на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по ссылке, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: pixabay