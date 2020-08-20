Самарских школьников приглашают к участию в конкурсе рецензий «Галерея литературных героев»

Министерство культуры РФ совместно с Министерством просвещения РФ и компанией «Яндекс» проводит конкурс рецензий «Галерея литературных героев», реализуемый в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».
Конкурс проводится с целью приобщения детей и подростков к художественному слову, а также развития и повышения их литературного потенциала.
Участие в конкурсе могут принять учащиеся в двух возрастных группах: 5-8 и 9-11 классы. Для этого необходимо написать рецензию на произведение школьной программы, объемом до 4 000 знаков с пробелами, шрифт Times New Roman (14 кегль) с соблюдением полуторного междустрочного интервала. Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- смысловая и композиционная цельность;
- точность и выразительность речи;
- богатство лексики;
- использование цитат и афоризмов.
Заявки принимаются до 27.08.2020 по электронной почте: sodb@sodb.ru.
В заявке должны быть отражены такие сведения как фамилия, имя, отчество (полностью), наименование населенного пункта, название (номер) школы, телефон контактного лица, адрес электронной почты, текст рецензии в формате Word или PDF.
Победители конкурса получат право опубликовать свою рецензию в одном из ведущих литературных изданий России.
Подробнее ознакомиться с положением о проведении конкурса можно в приложении
, передает пресс-служба горадминистрации.
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