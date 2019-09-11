Самарских мастериц приглашают к участию в Международном фестивале «Руками женщины»

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Мероприятие проводится с целью сохранения материального и духовного культурного наследия народов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии, а также с целью создания уникальной площадки для сплочения женщин разных конфессий.Цели и задачи фестиваля соответствуют национальным проектам, утвержденным в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. Реализация проекта «Руками женщины» позволит продемонстрировать потенциал, которым обладают женщины, занятые в самых разных сферах бизнеса, создать благоприятный инвестиционный климат и выработать эффективные решения развития женского предпринимательства в современных условиях.На фестивале участникам представится возможность продемонстрировать свою продукцию, услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации.В мероприятии могут принять участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений.Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru, прислать 5 фотографий своих работ и 1 фотографию мастера на электронную почту: info@handswomen.ru Срок подачи заявок до 10 октября 2019 года.По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя и ценными подарками. Помимо этого для них будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефонам: 8-968-441-84-51 или 8-967-148-38-32, передает пресс-служба горадминистрации.