Самарские юнармейцы готовятся к Параду памяти

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На площади им. В. Куйбышева в Самаре 31 октября прошел смотр строя и песни юнармейских отрядов «Марш Калашникова». В смотре приняло участие более 2000 юнармейцев и кадетов Самарской области - 40 парадных расчетов, они прошли строем по площади им. В. Куйбышева и исполнили строевые песни. Участников смотра приветствовал заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он отметил:«В этом году в преддверии Парада Памяти 7 ноября мы проводим первый юнармейский марш – смотр строя и песни, посвященный 100-летней годовщине со дня рождения великого советского и российского конструктора стрелкового оружия Героя Социалистического Труда Михаила Калашникова. Сегодня в строю стоят лучшие юнармейцы - представители всех муниципальных образований Самарской области, они готовились к этому смотру. Победители пройдут торжественным маршем в составе парадных расчетов 7 ноября.Ежегодно Парад Памяти посвящается определенной теме, в этом году это солдатская слава. Парад будет посвящен простому солдату, который прошел дорогами войны. Не все дожили до победы, но без них не было бы Парада Победы в июне 45-го в Москве. Таких судеб огромное количество. И все же для нас, самарцев, особой является судьба нашего земляка, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, который мальчишкой шел в гражданском строю того знаменательного парада 41-го года, потом воевал на фронтах Великой Отечественной войны, а по ее окончании вернулся в родной Куйбышев и достойно трудился на предприятиях города.В этом году у нас будет много гостей – приедут представители всех регионов Приволжского федерального округа, многие выставляют в этом году по два парадных расчета. Общая их численность - около 7 тысяч человек. И для сегодняшних юнармейцев, и для всех нас, крайне важно почувствовать сопричастность великому событию в истории страны, отдать дань уважения нашим предкам, завоевавшим Великую Победу. Парад Памяти – не формальный, это парад народный».Важность участия в параде молодежи отметил депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Герой России Игорь Станкевич:«На параде 1941 года такие же как вы мальчишки и девчонки отдавали дань уважения защитникам нашей Родины, ставших в 1941 году неприступной стеной против фашистского врага. Сегодня вы на этой площади с гордостью пройдете стройными рядами в память о наших великих защитниках. Поздравляю вас с этой высокой честью и желаю каждому из вас успеха».Оценивали участников смотра члены «Союза генералов Самары» и офицеры 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Председателем жюри стал Виктор Кузнецов, генерал-майор в отставке, член «Союза генералов Самары». На смотре оценивались дисциплина строя при проходе маршем, внешний вид и прохождение строем с песней. Командовал смотром генерал майор Александр Протченко, который 7 ноября будет командовать парадом Памяти. После смотра участники получили рекомендации для подготовки к участию в параде, передает пресс-служба облправительства.