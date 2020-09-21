Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»

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C 19 по 20 сентября в онлайн-формате прошёл Окружной форум добровольцев «Добро на Юге» для волонтеров Приволжского и Южного федеральных округов. 125 волонтеров из Самарской области стали его участниками.

В рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, уже во второй раз прошел Окружной форум «Добро на Юге». Впервые он проходил онлайн. Это позволило еще большему количеству добровольцев принять в нем участие. Для участников и зрителей форума проходила насыщенная образовательная программа от экспертов в сфере добровольчества. В панельных дискуссиях, мастер-классах и практикумах приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам Молодежи Григорий Гуров, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, Член общественного совета Министерства труда Российской Федерации, руководитель Всероссийского проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин и другие.

В рамках Окружного форума состоялся полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России». 34 участника из Самарской области смогли защитить свои проекты перед экспертами конкурса. Уже в октябре станут известны результаты полуфиналов, и будут определены добровольцы, которые выйдут в финал конкурса.

В преддверии форума в Самарской области проходила очная Полезная программа. Волонтеры совместно с Ресурсным центром поддержки и развития добровольчества оказали помощь пожилым нуждающимся людям, приютам для животных, благотворительным фондам и некоммерческим организациям региона.

«Мы постарались охватить все сферы добровольческой деятельности. Совместно с волонтёрскими объединениями региона, участниками Форума и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Добровольца России» мы поучаствовали в квесте по оказанию первой помощи с волонтёрами-медиками, с «Лигой Молодых» мы оказали адресную помощь людям, пережившим тяготы ВОВ, организовали экологическую акцию «Спасем Коптев овраг» с экоклубом «Тайные тропы», обменялись опытом добровольческой деятельности с волонтерами культуры, собрали 25 килограмм корма для животных приютов Самарской области с молодежным общественным движением «Лапа», провели урок для младших классов «Что делать, если ты потерялся?» с представителями поискового движения «Лиза Алерт» и собрали более 800 пластиковых крышечек и 8 кг батареек на переработку. Мы рады, что деятельность добровольческих организаций нашла такой отклик среди жителей региона», – рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Организаторами Окружных форумов добровольцев выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров.

Организатором очной Полезной программы Окружного форума добровольцев в Самарском регионе является Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.