Самарские волонтеры поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта
10 марта 2020 14:57
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На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 1 миллиона женщин. Хрупкие девушки осваивали непростые и совсем не женские профессии. Летчицы и снайперы, автоматчицы и танкистки, сестры милосердия и врачи внесли свой бесценный вклад в освобождение нашей страны.
Волонтеры Самарского Дома молодежи присоединились ко Всероссийской акции «Вам, любимые!». Добровольцы отправились к женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы сказать «Спасибо» и поздравить их с Международным женским днем.
Со 2 по 9 марта школьники и студенты поздравили 43 женщины – ветерана со всех районов города. Также волонтеры передали им поздравления и послания, поступившие в рамках акции «Письма Победы». При необходимости, ребята оказывали помощь по дому. Такие простые вещи как беседа, букет весенних цветов и пожелания ребят вызвали искреннюю радость и улыбки у ветеранов. Ведь самое ценное для них – мирное небо над головой и наше внимание.
Организатором акции выступил Самарский Дом молодежи. Помощь в организации и проведении акции оказал благотворительный фонд «Самарская Губерния», передает пресс-служба СДМ.
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