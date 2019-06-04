Самарские волонтеры открывают новый экосезон в национальном парке «Самарская Лука»

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В Самаре ко Всемирному дню окружающей среды приурочено открытие четвертого сезона программы Фонда Арконик «Сохраним биоразнообразие на Самарской Луке». Школьники, посещавшие в течение года обучающие экологические часы, вместе с сотрудниками Самарского металлургического завода на практике применят полученные знания, чтобы помочь национальному парку сохранить уникальную природу края. В этом году парк отмечает 35-летие своей деятельности, поэтому эта экологическая миссия волонтеров вдвойне почетна.Сотрудничество благотворительного Фонда Арконик, национального парка «Самарская Лука» и Учебного центра экологии и безопасности жизнедеятельности Самары началось с создания экологических троп для спасения популяции Тимьяна жигулевского (Thymus zheguliensis), внесенного в региональную Красную книгу. За время действия программы волонтеры вручную проложили полукилометровый участок пешеходной дорожки. Она стала важным элементом сети экологических троп на территории парка, которые уже сегодня приносят свои плоды: как отмечают сотрудники парка, раньше туристы переходили с одной тропы на другую прямо по целине, вытаптывая уникальные и редкие растения, пугая птиц и насекомых. А сейчас популяции Тимьяна жигулевского можно увидеть в изобилии по всему склону, и даже единичные куртины на тропе растут в сохранности.Ближайшие мероприятия состоятся в выходные дни - 8 и 15 июня. В этом году участникам предстоит продолжить создание экотропы, очистить парк от мусора, установить информационные стенды, а также благоустроить реабилитационный центр для раненых диких животных, сообщает пресс-служба Арконик Россия.Фото: пресс-служба Арконик Россия